Верьте в нас, а мы сделаем все! Воины на передовой поздравили украинцев с Днем соборности (видео)

Военные поздравили украинцев в День Соборности (коллаж РБК-Украина)

В День Соборности военные ООС обратились к украинцам

В День соборности Украины 22 января военные ВСУ на передовой на Донбассе поздравили граждан с праздником и записали видеообращение. Бойцы пожелали украинцам мирного неба над головой и победу над оккупантами, призвали верить в своих защитников и отметили, что в единстве страны - ее сила.

Ролик опубликован на Facebook-странице "Военного телевидения Украины".

"В этот день украинские земли объединились в одном государстве - была провозглашена Соборность УНР и ЗУНР и подписан акт Воссоединения 22 января 1919 года. В 2014 году Украина объединилась ментально - совместно поднявшись на защиту страны. Поэтому этот праздник Соборности является чрезвычайно важным, - это слова военных, которые защищают нас на передовой", - говорится в публикации.

Воины ООС на кадрах трогательно обратились к украинцам и подчеркнули, что для нашей страны праздник День Соборности является очень актуальным сегодня.

"Позвольте поздравить вас с таким большим праздником единения Украины - с Днем соборности. Для нас, для украинцев, этот праздник очень значительный. Он объединил Восток, Запад, Север и Юг. Он является очень актуальным для сегодняшнего дня. Сегодня вместе объединилась вся страна. Различные взгляды, разные мнения, вероисповедания. Но все мы здесь едины за нашу свободу, за независимость", - сказала женщина-военнослужащий ВСУ.

"Поздравляю Украину с Днем соборности. Хочу пожелать людям мира, без этой войны, чтобы Украина была целая как раньше. Со мной здесь люди со всех регионов Украины, мы все дружим, поладили, живем одной семьей. И хочется, чтобы во всей Украине так было", - пожелал боец ООС.

"Поздравляю Украину с Днем соборности! Желаю мирного неба над головой, чтобы скорее закончилась эта необъявленная война. Что я могу сказать людям - пусть они верят в нас, а мы сделаем все! В единстве наша сила - только в этом", - подчеркнул один из воинов.

"Украина единая, мы победим!" - пообещал другой военный.

Военные ВСУ в День Соборности трогательно поздравили украинцев