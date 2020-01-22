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Сегодня украинцы отмечают День соборности

Новости » Общество     22.01.2020 - 08:18
Сегодня украинцы отмечают День соборности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Владимир Зеленский в видеообращении поздравил украинцев

Сегодня, 22 января, украинцы отмечают День соборности. Об этом сообщает РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил украинцев в видеообращении. По его словам, Украине как никогда нужно единение всех перед новыми и старыми вызовами.

Этот праздник официально установлен в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) украинского государства. В 2011 году День Соборности объединили с Днем Свободы, который ранее отмечался 22 ноября, под названием "День Соборности и Свободы Украины". Однако в 2014 году указом президента праздник был восстановлен как День Соборности Украины.

Украинская Народная Республика была создана в январе 1918 года. В это же время на территории, которая ранее входила в состав Австро-Венгрии, образовалась Западно-украинская Народная Республика.

Лидеры новых государств встретились для определения условий будущего воссоединения 22 января 1919 года. Это событие и положило начало празднованию Дня соборности Украины.

Формально этот акт не воплотился в создание независимого государства, однако он стал первым шагом к этому историческому событию, которое произошло уже в 1991 году с распадом СССР.

Первое празднование Соборности состоялся 22 января 1939 года в Карпатской Украине (г. Хуст), в то время - автономной республике Чехословакии. В этот день под сине-желтыми флагами состоялась тридцатитысячная манифестация населения, которое съехалось в столицу Карпатской Украины из всех уголков края вспомнить события 20-летней давности.

Ярким проявлением единства, стремления украинского народа к свободе, стала "живую цепь", организованный патриотическими силами 21 января 1990 года по случаю 71-й годовщины провозглашения Акта Злуки. Миллионы украинцев взялись за руки от Киева до Львова, отмечая День Соборности.

Напомним, День соборности Украины стал официальным государственным праздником в 1999 году.

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