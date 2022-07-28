Как вернуть кожаной сумке идеальный вид с помощью подручных средств: самые простые способы

Однако испортить такую вещь могут самые простые пятна или же со временем вещь становится затертой и выглядит не так уж и презентабельно.

Кожаные аксессуары есть в шкафу практически каждого человека. Такие вещи долго служат, выглядят презентабельно и подолгу не теряют свой вид.

Справиться с этим можно с помощью обычных средств, которые есть в каждом доме. Чем можно почистить кожаную сумку - читайте ниже.

Способ 1

Этот способ поможет удалить пыль, грязь от рук и следы пальцев. Вам понадобится мыло, нашатырный спирт и любой крем с глицерином.

Мыло нужно измельчить - лучше всего натереть на терке, приблизительно 10 г. Разведите мыло в теплой воде и добавьте туда несколько капель нашатырного спирта.

Полученным раствором пройдитесь по кожаному изделию. Потом разводы и остатки раствора удалите с помощью чистой губки.

А потом нанесите немного средства для увлажнения - глицерина или крема для рук.

Способ 2

Этот способ помогает удалить пятна жира. Вам будет нужно средство для мытья посуды и ватные диски.

Нанесите моющее средство на мягкую и чистую ткань или ватный диск, потом приложите к пятнам жира. Сверху приложите пищевую пленку на 30 минут.

После пройдитесь по поверхности влажной губкой или тканью. А по завершении процедуры смажьте изделие кремом или глицерином.

Способ 3

Этот вариант подойдет для очищения изделий из светлой кожи. Вам нужен будет таз с теплой водой и хозяйственное мыло.

Налейте в миску теплую воду и погрузите туда кусочек хозяйственного мыла. Когда вода станет мыльной, начинайте очищать сумку.

Смочите кусок шерстяной ткани в мыльном растворе и аккуратно протирайте сумку. Если пятна не оттираются, повторите процедуру еще раз.

Домашние средства удалят все пятна с вашей сумки и вернут ей презентабельный вид (freepik.com)

Чем еще можно очищать кожаные сумки

Чернила отлично оттираются жидкостью для снятия лака. Просто смочите ватный диск и протрите.

От старых и въевшихся загрязнений отлично помогает яичный белок. Взбейте его с 2 ложками сахара и нанесите смесь на ватный диск, а потом протрите сумку. Сахар должен полностью раствориться, чтобы не нанести царапины. И эта смесь вернет белоснежный вид вашим вещам.

Хорошо помогает удалить старую грязь и пятна, в том числе и с ручек, обычный спирт или водка. Намочите ватный диск и хорошо протрите всю поверхность.

Со многими пятнами на сумках хорошо справляются крахмал, детская присыпка и тальк. Нанесите их на изделие, потом протрите мыльной водой и насухо вытрите.

Перекись водорода справляется с пятнами губной помады или карандашей на светлой коже.

Следы косметики на кожаных изделиях помогает удалить мицеллярная вода.