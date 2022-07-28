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Як повернути шкіряній сумці ідеальний вигляд за допомогою підручних засобів: найпростіші способи

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Четвер 28 липня 2022 20:28
Як повернути шкіряній сумці ідеальний вигляд за допомогою підручних засобів: найпростіші способи Як повернути своїй сумці ідеальний вигляд (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Шкіряні аксесуари є в шафі практично кожної людини. Такі речі довго служать, виглядають презентабельно і довго не втрачають свій вигляд.

Однак зіпсувати таку річ можуть найпростіші плями або ж з часом річ стає затертою і виглядає не так вже й презентабельно.

Справитися з цим можна за допомогою звичайних засобів, які є в кожному будинку. Чим можна почистити шкіряну сумку - читайте нижче.

Спосіб 1

Цей спосіб допоможе видалити пил, бруд від рук і сліди пальців. Вам знадобиться мило, нашатирний спирт і будь-який крем з гліцерином.

Мило потрібно подрібнити - найкраще натерти на тертці, приблизно 10 м розведіть мило в теплій воді та додайте туди кілька крапель нашатирного спирту.

Отриманим розчином пройдіться по шкіряному виробу. Потім розлучення і залишки розчину видаліть за допомогою чистої губки.

А потім нанесіть трохи засобу для зволоження - гліцерину або крему для рук.

Спосіб 2

Цей спосіб допомагає видалити плями жиру. Вам буде потрібно засіб для миття посуду і ватяні диски.

Нанесіть миючий засіб на м'яку і чисту тканину або ватний диск, потім прикладіть до плям жиру. Зверху прикладіть харчову плівку на 30 хвилин.

Після пройдіться по поверхні вологою губкою або тканиною. А по завершенні процедури змастіть виріб кремом або гліцерином.

Спосіб 3

Цей варіант підійде для очищення виробів зі світлої шкіри. Вам потрібен буде таз з теплою водою і господарське мило.

Налийте в миску теплу воду і занурте туди шматочок господарського мила. Коли вода стане мильною, починайте очищати сумку.

Змочіть шматок вовняної тканини в мильному розчині та акуратно протирайте сумку. Якщо плями не відтираються, повторіть процедуру ще раз.

Як повернути шкіряній сумці ідеальний вигляд за допомогою підручних засобів: найпростіші способи

Домашні засоби видалять всі плями з вашої сумки та повернуть їй презентабельний вигляд (freepik.com)

Чим ще можна очищати шкіряні сумки

Чорнило відмінно відтираються рідиною для зняття лаку. Просто змочіть ватний диск і протріть.

Від старих і в'їдаються забруднень відмінно допомагає яєчний білок. Збийте його з 2 ложками цукру і нанесіть суміш на ватний диск, а потім протріть сумку. Цукор повинен повністю розчинитися, щоб не нанести подряпини. І ця суміш поверне білосніжний вигляд вашим речам.

Добре допомагає видалити стару бруд і плями, в тому числі й з ручок, звичайний спирт або горілка. Намочіть ватний диск і добре протріть всю поверхню.

З багатьма плямами на сумках добре справляються крохмаль, дитяча присипка і тальк. Нанесіть їх на виріб, потім протріть мильною водою і насухо витріть.

Перекис водню справляється з плямами губної помади або олівців на світлій шкірі.

Сліди косметики на шкіряних виробах допомагає видалити міцелярна вода.

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