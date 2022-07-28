Як повернути шкіряній сумці ідеальний вигляд за допомогою підручних засобів: найпростіші способи
Шкіряні аксесуари є в шафі практично кожної людини. Такі речі довго служать, виглядають презентабельно і довго не втрачають свій вигляд.
Однак зіпсувати таку річ можуть найпростіші плями або ж з часом річ стає затертою і виглядає не так вже й презентабельно.
Справитися з цим можна за допомогою звичайних засобів, які є в кожному будинку. Чим можна почистити шкіряну сумку - читайте нижче.
Спосіб 1
Цей спосіб допоможе видалити пил, бруд від рук і сліди пальців. Вам знадобиться мило, нашатирний спирт і будь-який крем з гліцерином.
Мило потрібно подрібнити - найкраще натерти на тертці, приблизно 10 м розведіть мило в теплій воді та додайте туди кілька крапель нашатирного спирту.
Отриманим розчином пройдіться по шкіряному виробу. Потім розлучення і залишки розчину видаліть за допомогою чистої губки.
А потім нанесіть трохи засобу для зволоження - гліцерину або крему для рук.
Спосіб 2
Цей спосіб допомагає видалити плями жиру. Вам буде потрібно засіб для миття посуду і ватяні диски.
Нанесіть миючий засіб на м'яку і чисту тканину або ватний диск, потім прикладіть до плям жиру. Зверху прикладіть харчову плівку на 30 хвилин.
Після пройдіться по поверхні вологою губкою або тканиною. А по завершенні процедури змастіть виріб кремом або гліцерином.
Спосіб 3
Цей варіант підійде для очищення виробів зі світлої шкіри. Вам потрібен буде таз з теплою водою і господарське мило.
Налийте в миску теплу воду і занурте туди шматочок господарського мила. Коли вода стане мильною, починайте очищати сумку.
Змочіть шматок вовняної тканини в мильному розчині та акуратно протирайте сумку. Якщо плями не відтираються, повторіть процедуру ще раз.
Домашні засоби видалять всі плями з вашої сумки та повернуть їй презентабельний вигляд (freepik.com)
Чим ще можна очищати шкіряні сумки
Чорнило відмінно відтираються рідиною для зняття лаку. Просто змочіть ватний диск і протріть.
Від старих і в'їдаються забруднень відмінно допомагає яєчний білок. Збийте його з 2 ложками цукру і нанесіть суміш на ватний диск, а потім протріть сумку. Цукор повинен повністю розчинитися, щоб не нанести подряпини. І ця суміш поверне білосніжний вигляд вашим речам.
Добре допомагає видалити стару бруд і плями, в тому числі й з ручок, звичайний спирт або горілка. Намочіть ватний диск і добре протріть всю поверхню.
З багатьма плямами на сумках добре справляються крохмаль, дитяча присипка і тальк. Нанесіть їх на виріб, потім протріть мильною водою і насухо витріть.
Перекис водню справляється з плямами губної помади або олівців на світлій шкірі.
Сліди косметики на шкіряних виробах допомагає видалити міцелярна вода.
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