"Вернусь, психбольницу закрывают": женщина, убившая свою дочь, наводит страх в селе

Сейчас прошел год спустя жуткого убийства Кристины Пьяновой. Ее мать обнаружили полностью обнаженной на дороге. Она шла, а в пакете была отрезанная голова дочери.

Сейчас Татьяна Пьянова находится в психбольнице в Днепре. Оттуда она пишет письма своей подруге Юле, в которых сообщает, что скоро вернется домой, мол, больницу закрывают. Конечно, это все больные фантазии женщины.

"После задержания и ареста Пьянова находится в психиатрической больнице, в Днепре. Пьянова через день пишет своей подруге, Юле, о том, что скоро вернется в село из-за того, что психбольницу якобы закрывают", - рассказала местный депутат Татьяна Пантелеева.

Односельчане боятся ее слов, ведь ситуация с карантином и закрытием таких учреждений в стране - неоднозначная.

"Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речи нет. Тем не менее, люди боятся, особенно на фоне того, что с психбольницами ситуация в стране действительно непростая", - отметила Пантелеева.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима. Если улучшений по здоровью не будет - она останется тут навсегда.

Напомним, что Татьяну Пьянову задержала полиция, когда она обнаженная шла по трассе в Харьков с отрезанной головой своей 13-летней дочери Кристины. Она нанесла своей дочери 20 ножевых ранений. Соседи говорили, что никогда особо-выраженных странностей со стороны Татьяны не наблюдали. Они не раз уточняли, что она сильно любила свою единственную дочь.