"Повернуся, психлікарню закривають": жінка, яка вбила свою дочку, наводить страх у селі

Зараз минув рік потому моторошного вбивства Христини П'янової. Її матір виявили повністю оголеною на дорозі. Вона йшла, а в пакеті була відрізана голова дочки.

Зараз Тетяна П'янова знаходиться в психлікарні в Дніпрі. Звідти вона пише листи своїй подрузі Юлі, в яких повідомляє, що скоро повернеться додому, мовляв, лікарню закривають. Звичайно, це все хворі фантазії жінки.

"Після затримання й арешту П'янова знаходиться в психіатричній лікарні, в Дніпрі. П'янова через день пише своїй подрузі, Юлі, про те, що скоро повернеться в село через те, що психлікарню нібито закривають",- розповіла місцевий депутат Тетяна Пантелєєва.

Односельці бояться її слів, адже ситуація з карантином та закриттям таких установ у країні - неоднозначна.

"Але, як розумієте, це маячня. Вона визнана неосудною, тому ні про яке повернення мови немає. З усім тим, люди бояться, особливо на тлі того, що з психлікарнями ситуація в країні дійсно непроста", - зазначила Пантелєєва.

Прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що П'янова за рішенням суду була госпіталізована в психіатричну лікарню суворого режиму. Якщо поліпшень по здоров'ю не буде - вона залишиться тут назавжди.

Нагадаємо, що Тетяну П'янову затримала поліція, коли вона оголена йшла по трасі до Харкова з відрізаною головою своєї 13-річної дочки Христини. Вона завдала своїй дочці 20 ножових поранень. Сусіди говорили, що ніколи особливо-виражених дивацтв з боку Тетяни не спостерігали. Вони не раз уточнювали, що вона сильно любила свою єдину дочку.