Они вернулись к родным: в сети появилось трогательное видео об обмене пленными

Обмен пленными на Донбассе прошел в это воскресенье, 29 декабря. Боевики освободили 76 украинцев, а взамен они получили 123 человека. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook трогательное видео возвращения наших героев.

Глава государства также отметил, что будет помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд с того дня.

Обмен пленными (видео: facebook.com/zelenskiy95)

"Для нас всех возвращения наших - ни с чем не сравнимая радость", - заявил Зеленский.

Напомним, что бывший пленник Александр Данильченко рассказал о пытках в "Л/ДНР". Он отметил, что его задержали в Луганске в 2017 году из-за проукраинской позиции.

Мужчина рассказал, что он с другом был против того беспредела, который устраивали приверженцы "ЛНР". Они связались с друзьями, которые были на подконтрольной Украине территории и начали действовать против высшего руководства боевиков.

Освобожденный луганчанин рассказал, что когда его поймали, то взяли в плен, где били и пытали. Позже отправили в тюрьму.

Ранее сообщалось о том, что освобождение "беркутовцев" вызвало протесты в Киеве. Возле Лукьяновского СИЗО активисты устроили баррикады. Активисты собрались, чтобы не допустить их вывоз. Люди заблокировали дорогу мусорными баками и проверяли автозаки.