Вернется ли тепло в Украину? Синоптики дали прогноз погоды на всю осень

Прогноз климатолога Светланы Бойченко

Бойченко спрогнозировала теплое начало осени, но предупредила, что к концу сентября похолодает, а небо затянет тучами.

Октябрь будет дождливый и с ветрами. Но в первой половине месяца придет бабье лето и почти две недели ожидается температура до +18 градусов. Снижение до +10 стоит ожидать только к концу месяца.

Ноябрь будет влажным и холодным, скорее всего без особых аномалий. Бойченко не исключает, что в конце месяца возможен уже первый снег - мокрый и хлопьями. Первые дневные минусы придут только в конце ноября.

Карта погоды на месяц в Киеве (gismeteo)

Прогноз Леонида Горбаня

Согласно книге народного синоптика, которая осталась после его смерти, сентябрь будет дождливым и холодным почти весь. Небольшое просветление ожидается только 23-28 сентября, но повышения температуры ждать не стоит.

Октябрь начнется с холода и дождей. А вот с 4 октября в Украину придет настоящее бабье лето. Тепло продержится до середины месяца, а потом температура воздуха снова начнет опускаться.

Во второй половине октября ожидаются ночные заморозки, но в конце месяца будет еще одна волна тепла. А первый снег вполне возможен уже после 26 октября.

Ноябрь будет холодным, с большим количеством дождей. А в конце месяца придет снег.

Прогноз погоды на осень (скриншот "Сегодня")

Прогноз Владимира Деркача

Народный синоптик спрогнозировал в сентябре частые перепады температуры и смену погоды. Изначально он обещал теплую погоду до середины сентября, а с 20 числа - дожди и снижение температуры.

Деркач также обещает начало октября холодным и с дождями, а уже после - настоящее бабье лето, которое продлится от недели до двух. Холодать начнет после Покровы (14 октября). Ночи будут очень холодные, но днем тепло удержится почти до конца месяца.

В ноябре начнется плавный переход из ранней осени в позднюю. Начало месяца будет с комфортной погодой, но потом придет резкое похолодание, дожди и возможен мокрый снег. В середине ноября возможно несколько теплых дней, а в конце месяца - первые морозы и снег.

Также Деркач прогнозирует окончание осени холодным - с переходом в полноценную зиму.

Прогноз Стаса Щедрина

Как рассказал народный синоптик Стас Щедрин в комментарии для ТСН, в Украине тепло в этом году еще точно будет - бабье лето придет в начале октября.

"Бабье лето придет, самое вероятное, в начале октября - в период с 1 по 10 число. В сентябре его можно не ждать - до конца этого месяца погода будет такая, как сейчас", - прогнозирует Щедрин.

Также синоптик обещает еще одно бабье лето - в начале ноября. Ожидается потепление и несколько дней без осадков.