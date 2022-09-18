Чи повернеться тепло в Україну? Синоптики дали прогноз погоди на всю осінь

Прогноз кліматолога Світлани Бойченко

Бойченко спрогнозувала теплий початок осені, але попередила, що на кінець вересня похолодає, а небо затягне хмарами.

Жовтень буде дощовим і з вітрами. Але в першій половині місяця прийде бабине літо і майже два тижні очікується температура до +18 градусів. Зниження до +10 варто очікувати лише до кінця місяця.

Листопад буде вологим і холодним, швидше за все, без особливих аномалій. Бойченко не виключає, що наприкінці місяця можливий уже перший сніг – мокрий та лапастий. Перші денні мінуси прийдуть лише наприкінці листопада.

Карта погоди на місяць у Києві (gismeteo)

Прогноз Леоніда Горбаня

Згідно з книгою народного синоптика, яка залишилася після його смерті, вересень буде дощовим і холодним майже весь. Невелике просвітлення очікується лише 23-28 вересня, але на підвищення температури чекати не варто.

Жовтень розпочнеться з холоду та дощів. А ось з 4 жовтня в Україну прийде справжнє бабине літо. Тепло протримається до середини місяця, потім температура повітря знову почне опускатися.

У другій половині жовтня очікуються нічні заморозки, але наприкінці місяця буде ще одна хвиля тепла. А перший сніг цілком можливий після 26 жовтня.

Листопад буде холодним, із великою кількістю дощів. А наприкінці місяця прийде сніг.

Прогноз погоди на осінь (скриншот "Сегодня")

Прогноз Володимира Деркача

Народний синоптик спрогнозував у вересні часті перепади температури та зміну погоди. Спочатку він обіцяв теплу погоду до середини вересня, а з 20 числа – дощі та зниження температури.

Деркач також обіцяє початок жовтня холодним і з дощами, а вже після – справжнє бабине літо, яке триватиме від тижня до двох. Холодати розпочне після Покрови (14 жовтня). Вночі буде дуже холодно, але вдень тепло утримається майже до кінця місяця.

У листопаді розпочнеться плавний перехід із ранньої осені до пізньої. Початок місяця буде із комфортною погодою, але потім прийде різке похолодання, дощі та можливий мокрий сніг. У середині листопада можливо кілька теплих днів, а наприкінці місяця – перші морози та сніг.

Також Деркач прогнозує закінчення осені холодним – з переходом у повноцінну зиму.

Прогноз Стаса Щедріна

Як розповів народний синоптик Стас Щедрін у коментарі для ТСН, в Україні тепло цього року ще точно буде – бабине літо прийде на початку жовтня.

"Бабине літо прийде, найімовірніше, на початку жовтня - у період з 1 по 10 число. У вересні на нього можна не чекати - до кінця цього місяця погода буде такою, як зараз", – прогнозує Щедрін.

Також синоптик обіцяє ще одне бабине літо – на початку листопада. Очікується потепління та кілька днів без опадів.