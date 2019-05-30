Верку в премьер-министры: Сердючка заинтриговала новым фото

Верка Сердючка показала новое фото с мамой. Этот снимок, опубликованный в Instagram-аккаунте украинской суперзвезды, восхитил поклонников образа Андрея Данилко.

Фото было сделано во время гастролей Верки Сердючки в одном из городов США. А именно - в Нью-Йорке. Если быть еще более точным, то звезды сфотографировались во время прогулки по Центральному парку (Central Park) - это, между прочим, один из крупнейших и известнейших в мире парков. Фанаты предполагают, что Сердючка даст шоу на Манхэттене.

Верка Сердючка с мамой в Нью-Йорке (фото: instagram.com/v_serduchka)

А пока певица развлекается за океаном, пользователи активно комментируют ее свежий снимок.

Вера, какая грация!

Очень круто выглядишь, Верка!

Мои красотули!

Цвет настроения - синий!

Две звезды, две светлых повести...

Отметим, что многие юзеры советуют Данилку и его альтер-эго идти в политику, как это сделали Святослав Вакарчук, Владимир Зеленский, а недавно и Оля Полякова, создавшая свою партию.

Надо было Верку в президенты... Ну ничего. Следующий раз проголосуем за тебя, Вер!

Верку в премьер-министры!

Андрей, не хотите взять пример с Зеленского и Поляковой? Мы поддержим!

Скриншот

Кстати, в Instagram звезды появился еще один забавный снимок. В посте показана Сердючка образца 2000-х годов в синем наряде. А справа от нее - модель в платье популярного бренда Balenciaga. Поклонники Верки Сердючки сочли эти наряды очень похожими.

Верка Сердючка рассмешила фанатов (instagram.com/v_serduchka)

Напомним, что недавно украинцы обратились к звездам шоу-бизнеса, которые идут в политику.

Ранее мы писали о том, что Андрей Данилко откровенно рассказал о планах Насти Каменских и Потапа относительно детей.