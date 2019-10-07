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Вєрка Сердючка змусила пуститися в танок власника Dolce & Gabbana (відео)

STYLERЖиття    07.10.2019 - 12:33
Вєрка Сердючка змусила пуститися в танок власника Dolce & Gabbana (відео)
Вєрка Сердючка змусила танцювати Доменіко Дольче (колаж РБК-Україна)

Вєрка Сердючка запалила на вечірці Стели Амінової в Мілані

Вєрка Сердючка, яка нещодавно розважала гостей на весіллі Ассоль, виступила на закритій вечірці під назвою Dolce & Gabbana в честь дня народження російської бізнесвумен Стели Аміновой, що пройшла у Мілані.

"Сердючка на 40-річчя - це прямо запрєщонка, майже хамон і пармезан. Столична бізнесвумен, мати 6 дітей і господиня магазину "5 Kids" на Патріках широко відзначає свої 40 - нові 20. Вивезла велику тусовку в Мілан. Крім Сердючки там помічені Світлана Бондарчук, Софія Капкова і навіть Доменіко Дольче. Йому особливо приємно було почути "А я иду такая вся в Дольче & Габанна", - пише Telegram-канал "Только никому".

Вєрка Сердючка змусила пуститися в танок власника Dolce &amp; Gabbana (відео)

Вєрка Сердючка запалила в Мілані (фото: instagram.com/v_serduchka)

На відео, які опублікувала в мережі подруга Стели Амінової 50-річна Світлана Бондарчук, видно, як пісні української суперзірки змушують пускатися в танок іменинницю та її друзів.

На кадрах також видно, як щасливий Доменіко Дольче знімає на телефон виступ Вєрки Сердючки, рухаючись в ритм музики.

Вєрка Сердючка на святі, влаштованому однією з найбагатших жінок Росії

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