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Верка Сердючка ошарашила заявлением: фанатам стоит приготовиться

STYLERПерсоны    11.09.2019 - 18:28
Верка Сердючка ошарашила заявлением: фанатам стоит приготовиться
Фото: Верка Сердючка (facebook.com VerkaSerduchka.Official)

Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, сообщил фанатам радостную новость

Верка Сердючка скоро вернется на сцену. Такое сенсационное заявление сделал Андрей Данилко 7 сентября во время выступления на НСК "Олимпийский". Артист выступал в рамках фестиваля Ready. Steady. Favorit. Эта информация оказалась правдой и ее охотно подтвердил менеджер Верки Андрей Уренов. По его словам, поклонники будут рады, так как Сердючка готовит новую программу.

"Пока идет работа над новыми песнями, поэтому, скорее всего, вскоре появится что-то новенькое в его творчестве. Ну, наверное, это можно расценивать, как возвращение Верки Сердючки на сцену", - сообщил Уренов.

Верка Сердючка ошарашила заявлением: фанатам стоит приготовитьсяФото: Верка Сердючка (facebook.com VerkaSerduchka.Official)

Менеджер артиста не указал точную даты возвращения Сердючки на сцену. Но, может быть, это произойдет под Новый год, так как образ Верки ассоциируется у зрителя с новгоодними мюзиклами.

Отметим, что о завершении карьеры Данилко сообщил в июле 2018 году. Тогда же и отгремел прощальный тур артиста.

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Кстати, Верка Сердючка удивила признанием о Киркорове.

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