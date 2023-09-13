UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тур Вєрки Сердючки опинився під загрозою. Зірка потрапила в неприємності у США

Вєрка Сердючка на концерті у Брукліні (фото: пресслужба)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно стартував північноамериканський тур Вєрки Сердючки на підтримку України. І ось днями відбулося чергове грандіозне шоу зірки у Нью-Йорку, яке, як виявилось, було на межі зриву.

Які пригоди спіткали Андрія Данилка у США - читайте у матеріалі нижче.

Що відомо про інцидент

Виконавець із командою здійснили вимушену посадку в Коннектикуті. Це сталося під час перельоту з Чикаго. Спочатку літак не могли посадити через завантаженість аеропорту, а потім почалася гроза і його розгорнули.

Грім, блискавки, вітер, годинник очікування на гейте і, нарешті, перенесення рейсу на ранок. У Нью-Йорк три години автомобілем, якби не ще одна перешкода – багаж із костюмами знаходився у працівників аеропорту, яким заборонено видавати валізи під час грози.

Коли погода покращала, часу майже не залишилося (ще 40 хвилин – і все, концерт зірвано). Але організатори Resilience Entertainment майже вчасно доставили всіх до концертної зали Брукліна King's Theatre на таксі - швидкому та непристойно дорогому. На локації на артистів чекали майже 3000 глядачів.

Але всі ці зусилля виявилися марними. Вірка та мама влаштували справжній розрив. Разом з артистами співали, танцювали та посилали путіна у відомому напрямку абсолютно всі, навіть Ед Стейнберг, друг і режисер ранніх кліпів Мадонни. Він уперше побачив live Сердючки й був щиро вражений рівнем перформансу.

Зворушило глядачів також виконання Вєркою хіта L'italiano Тото Кутуньо. Італійський співак, якого нещодавно не стало, був добрим знайомим Андрія Данилка, завжди добре ставився до нього.

Зі сцени артист розповів історію їхнього знайомства та показав спільні фото з особистого архіву, а у фіналі номера сказав: "Чао, Тото, дякую за дитинство".

Концерт Вєрки Сердючки у Брукліні (фото: пресслужба)

До речі, попереду у співака три концерти: 13.09 у Торонто, 16.09 у Сан-Франциско та 17.09 у Лос-Анджелесі.

Ви могли пропустити: зірка серіалу "Фортечна" заявила про готовність йти на фронт .

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ДанилкоСердючка