Тур Верки Сердючки оказался под угрозой. Звезда попала в неприятности в США

Что известно об инциденте

Исполнитель с командой совершили вынужденную посадку в Коннектикуте. Это произошло во время перелета из Чикаго. Сначала самолет не могли посадить из-за загруженности аэропорта, а затем началась гроза, и его развернули.

Гром, молнии, ветер, часы ожидания на гейте и, наконец, перенос рейса на утро. В Нью-Йорк три часа автомобилем, если бы не еще одно препятствие - багаж с костюмами находился у работников аэропорта, которым запрещено выдавать чемоданы во время грозы.

Когда погода улучшилась, времени почти не осталось (еще 40 минут - и все, концерт сорван). Но организаторы Resilience Entertainment почти вовремя доставили всех в концертный зал Бруклина King's Theatre на такси - быстром и неприлично дорогом. На локации артистов ждали почти 3000 зрителей.

Но все эти усилия оказались не напрасны. Верка и мама устроили настоящий разрыв. Вместе с артистами пели, танцевали и посылали путина в известном направлении абсолютно все, даже Эд Стейнберг, друг и режиссер ранних клипов Мадонны. Он впервые увидел live Сердючки и был искренне поражен уровнем перформанса.

Тронуло зрителей также исполнение Веркой хита L'italiano Тото Кутуньо. Итальянский певец, которого недавно не стало, был хорошим знакомым Андрея Данилко, всегда хорошо относился к нему.

Со сцены артист рассказал историю их знакомства и показал общие фото из личного архива, а в финале номера сказал: "Чао, Тото, спасибо за детство".

Концерт Верки Сердючки в Бруклине (фото: пресс-служба)

К слову, впереди у певца три концерта: 13.09 в Торонто, 16.09 в Сан-Франциско и 17.09 в Лос-Анджелесе.