Вєрка Сердючка потрапила у скандал: виконала на концерті російськомовні хіти (відео)

Деталі

Так, під час заходу артистка виконала пісні російською мовою, зокрема треки "Дольче Габбана", "Все будет хорошо", "Я не поняла", "Тук тук тук" та інші.

Також на концерті вона оголосила про нову україномовну програму і виконала фрагмент пісні "Гуляночка", але потім заспівала її повністю російською.

Реакція мережі

Репертуар виконавиці, який звучав на заході, викликав у багатьох шквал обурення.

Знайшлися навіть ті, хто посеред події вийшов з майданчика.

Фу блін, ну реально вкурвлює російська музика і контент під неї в TikTok, я вже задовбалась пояснювати, чому цієї дічі не має бути

Вона ж говорила, що не буде співати російською, поки в країні війна.

А на концерті можна російською горланити?

Українська вишиванка і російські пісні… Жах.

Якщо ракети не міняють людей, то що може змінити ? Сумно і страшно, і боляче.

Невже таке може бути на 3-му році повномасштабної війни?

Зазначимо, що несподіваним моментом вечора також стало звернення Вєрки до представниць України на Євробаченні-2024.

Зі сцени просто неба знаменитість подякувала дуету alyona alyona і Jerry Heil, а потім виконала їхню конкурсну пісню "Teresa & Maria".

У своїй версії співачка змінила рядки "з нами мама Тереза й Діва Марія" на "з нами мама Тереза і наша Віра".

Зал відповів на цей музичний сюрприз гучними оплесками.