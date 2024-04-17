Рідкісні архіви: Вєрка Сердючка показала, як виглядала її сценічна мама у дитинстві (фото)
Вєрка Сердючка виклала архівне фото своєї сценічної мами з дитинства та порівняла її з героїнею відомого фільму.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Вєрки.
Як мама Вєрки Сердючки виглядала у дитинстві
Мама Вєрки сердючки Інна Білоконь днями стала бабусею, і можливо, саме з цього приводу артист вирішив показати архівні фото своєї колеги та подруги з дитинства.
"Як то кажуть "Then and now": Аліса Вікторівна Білокінь", - підписав кадри Андрій.
Ніби ж не Аліса, виникає одразу думка, коли бачиш це фото, але в цьому є логіка. Виявляється, Данилко таким чином порівняв схожість Інни в дитинстві з героїнею старого дитячого фільму "Гостя з майбутнього".
У коментарях люди почали виправляти Данилка, оскільки не всі зрозуміли одразу задум чоловіка. Але деякі підписники й самі звернули увагу на сильну схожість Білоконь з героїнею фільму, на ім’я Аліса.
Варто сказати, що Сердючка не полінувалась зробити колаж, а не просто виклала фото по черзі у соцмережу. Певно, це зроблено для того, щоб можна було якомога краще роздивитися схожість та порівняти, наскільки сильно змінилась Інна.
Як мама Вєрки Сердючки виглядала у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)
Фоловери артиста розщедрились на компліменти для жінки та підмітили, що вона й зараз має гарний вигляд:
- "Супер гарненька панянка"
- "Раз Андрій з нею так довго і завжди з такою любов'ю про неї говорить, значить вона того вартує"
- "Класна вона"
- "Ну кукла ж. Кукла"
- "Красуня була, красуня є"
- "Красотулька"
- "Хорошенька".
Раніше ми розповідали, як Інна Білоконь видала доньку заміж.
Також дивіться, як Данилко розчулив фанів рідкісним фото з дитинства.