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Рідкісні архіви: Вєрка Сердючка показала, як виглядала її сценічна мама у дитинстві (фото)

Середа 17 квітня 2024 19:31
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Рідкісні архіви: Вєрка Сердючка показала, як виглядала її сценічна мама у дитинстві (фото) Як мама Вєрки Сердючки виглядала у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Юлія Любченко

Вєрка Сердючка виклала архівне фото своєї сценічної мами з дитинства та порівняла її з героїнею відомого фільму.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Вєрки.

Як мама Вєрки Сердючки виглядала у дитинстві

Мама Вєрки сердючки Інна Білоконь днями стала бабусею, і можливо, саме з цього приводу артист вирішив показати архівні фото своєї колеги та подруги з дитинства.

"Як то кажуть "Then and now": Аліса Вікторівна Білокінь", - підписав кадри Андрій.

Ніби ж не Аліса, виникає одразу думка, коли бачиш це фото, але в цьому є логіка. Виявляється, Данилко таким чином порівняв схожість Інни в дитинстві з героїнею старого дитячого фільму "Гостя з майбутнього".

У коментарях люди почали виправляти Данилка, оскільки не всі зрозуміли одразу задум чоловіка. Але деякі підписники й самі звернули увагу на сильну схожість Білоконь з героїнею фільму, на ім’я Аліса.

Варто сказати, що Сердючка не полінувалась зробити колаж, а не просто виклала фото по черзі у соцмережу. Певно, це зроблено для того, щоб можна було якомога краще роздивитися схожість та порівняти, наскільки сильно змінилась Інна.

Рідкісні архіви: Вєрка Сердючка показала, як виглядала її сценічна мама у дитинстві (фото)

Як мама Вєрки Сердючки виглядала у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)

Фоловери артиста розщедрились на компліменти для жінки та підмітили, що вона й зараз має гарний вигляд:

  • "Супер гарненька панянка"
  • "Раз Андрій з нею так довго і завжди з такою любов'ю про неї говорить, значить вона того вартує"
  • "Класна вона"
  • "Ну кукла ж. Кукла"
  • "Красуня була, красуня є"
  • "Красотулька"
  • "Хорошенька".

Раніше ми розповідали, як Інна Білоконь видала доньку заміж.

Також дивіться, як Данилко розчулив фанів рідкісним фото з дитинства.

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Андрій Данилко артиси Верка Сердючка
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