Рідкісні архіви: Вєрка Сердючка показала, як виглядала її сценічна мама у дитинстві (фото)

Як мама Вєрки Сердючки виглядала у дитинстві

Мама Вєрки сердючки Інна Білоконь днями стала бабусею, і можливо, саме з цього приводу артист вирішив показати архівні фото своєї колеги та подруги з дитинства.

"Як то кажуть "Then and now": Аліса Вікторівна Білокінь", - підписав кадри Андрій.

Ніби ж не Аліса, виникає одразу думка, коли бачиш це фото, але в цьому є логіка. Виявляється, Данилко таким чином порівняв схожість Інни в дитинстві з героїнею старого дитячого фільму "Гостя з майбутнього".

У коментарях люди почали виправляти Данилка, оскільки не всі зрозуміли одразу задум чоловіка. Але деякі підписники й самі звернули увагу на сильну схожість Білоконь з героїнею фільму, на ім’я Аліса.

Варто сказати, що Сердючка не полінувалась зробити колаж, а не просто виклала фото по черзі у соцмережу. Певно, це зроблено для того, щоб можна було якомога краще роздивитися схожість та порівняти, наскільки сильно змінилась Інна.

Як мама Вєрки Сердючки виглядала у дитинстві (фото: instagram.com/v_serduchka)

Фоловери артиста розщедрились на компліменти для жінки та підмітили, що вона й зараз має гарний вигляд: