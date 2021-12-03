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Верка Сердючка неожиданно разродилась "дикой" песней: рождественское настроение уже сейчас!

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 17:17
Верка Сердючка неожиданно разродилась "дикой" песней: рождественское настроение уже сейчас! Верка Сердючка выпустила новую песню (фото: пресс-служба звезды)
Автор: Людмила Жукова

Верка Сердючка представила музыкальный символ сезона - песню "Wild Christmas", которая создает соответствующее настроение с первого прослушивания.

Читайте все подробности в нашем материале.

По словам Андрея Данилко, это не обычная "ванильная" песня с привкусом рождественского десерта, а довольно интересный музыкальный месседж, призванный подарить людям приподнятое настроение, подбодрить их и напомнить, что жить нужно здесь и сейчас.

"В эти темные времена мы с мамой отправляем лучи света, добра и шампанского всем поклонникам "Евровидения"! Отмечайте Рождество и Новый год на полную, потому что как знать, что там за горизонтом. Именно об этом наша новая песня", - уверяет звезда.

Над треком Данилко работал совместно со шведскими саундпродюсерами Андреасом Эрном и Петером Бостремом, которые в свое время участвовали в создании многих хитов "Евровидения", в частности победной "Euphoria" от Loreen.

Верка Сердючка-Wild Christmas

Известно, что скоро мир услышит еще одну версию "Wild Christmas" - более медленную, в стиле 80-х, которая придется по душе поклонникам ретрозвучания. Видео также не за горами.

Напомним, что бэк-вокалистка Верки Сердючки Ольга Нека рассказала о сольной карьере и работе со звездами.

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Верка Сердючка
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