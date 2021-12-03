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Вєрка Сердючка несподівано розродилася "дикою" піснею: різдвяний настрій вже зараз!

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П'ятниця 03 грудня 2021 17:17
Вєрка Сердючка несподівано розродилася "дикою" піснею: різдвяний настрій вже зараз! Вєрка Сердючка випустила нову пісню (фото: прес-служба зірки)
Автор: Людмила Жукова

Вєрка Сердючка представила музичний символ сезону - пісню "Wild Christmas", яка створює відповідний настрій із першого прослуховування.

Читайте всі подробиці у нашому матеріалі.

За словами Андрія Данилка, це не звичайна "ванільна" пісня із присмаком різдвяного десерту, а досить цікавий музичний меседж, покликаний подарувати людям піднесений настрій, підбадьорити їх та нагадати, що жити потрібно тут і зараз.

"У ці темні часи ми з мамою відправляємо промені світла, добра і шампанського всім шанувальникам "Євробачення"! Відзначайте Різдво та Новий рік на повну, бо хтозна, що там за обрієм. Саме про це наша нова пісня", - запевняє зірка.

Над треком Данилко працював спільно зі шведськими саундпродюсерами Андреасом Ерном та Петером Бостремом, які свого часу долучилися до створення багатьох хітів "Євробачення", зокрема переможної "Euphoria" від Loreen.

Вєрка Сердючка - Wild Christmas

Відомо, що скоро світ почує ще одну версію "Wild Christmas" - більш повільну, в стилі 80-х, яка припаде до душі шанувальникам ретрозвучання. Відео також не за горами.

Нагадаємо, що бек-вокалістка Вєрки Сердючки Ольга Нека розповіла про сольну кар'єру і роботу з зірками.

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Верка Сердючка
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