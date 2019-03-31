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Верим в Украину: украинские звезды показали фото с голосования


Выборы Президента Украины - украинские звезды отчитались о голосовании

Выборы президента Украины стартовали на всех избирательных участках в 8:00 31 марта. Украинские звезды приняли участие в голосовании. Фото с избирательных участков они активно публикуют в Instagram. Styler предлагает фотоподборку украинских селебритис.

Спортсменка Лилия Подкопаева проголосовала на избирательном участке на Оболони в Киеве. Интересное положение звезды не помешало прийти и сделать свой выбор.

"На выборы, как на праздник! В этот солнечный день все веселые, счастливые и полны надежд! Украинцам предстоит выбрать одного из 39 кандидатов. Официально результаты сегодняшнего голосования ЦИК должна огласить не позже 10 апреля. Будущее Украины в наших руках!", - подписала снимок звезда.

Выборы 2019 - как голосовали украинские звезды (Лилия Подкопаева, фото: instagram.com/podkopayeva_official/)

Руслана Лыжичко, певица, победительница "Евровидения", пришла на избирательный участок вместе с супругом Александром Ксенофонтовым.

"Я, как сознательная украинка, пришла проголосовать, чтобы выбрать путь для своей страны... Сейчас мне очень трудно говорить о возможных результатах выборов. А тем более что-то прогнозировать. У людей очень шаткая позиция. Я сама до последнего момента была неопределенная... Но я точно знаю, что мы победим. Мы - это простые люди! Я - оптимист, как никогда!" - написала Руслана в Instagram.

 

Выборы 2019 - как голосовали украинские звезды (Руслана Лыжичко, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko/)

Маша Ефросинина, звездная телеведущая, пришла на выборы вместе с супругом Тимуром Хромаевым и сыном Александром.

"На этом фото есть человек, не имеющий пока права голосовать - и ему это сильно не нравится! Если возраст позволяет вам сегодня пойти и сделать свой выбор, не лишайте себя этого права! Не позволяйте другим сделать выбор за вас!" - подписала телеведущая снимок.

Выборы 2019 - как голосовали украинские звезды (Маша Ефросинина с семьей, фото: instagram.com/mashaefrosinina/)

Телеведущая Катя Осадчая пришла на избирательный участок на Виноградаре без макияжа. Видимо, звезда очень спешила сделать свой выбор.

"Важный выбор сделано. Если вы все еще не отдали свой голос, в вас еще есть время. За кого отдала свой голос, я не могу говорить, единственное, что скажу, мое решение основано на многих факторах, а главное - какого именно будущего я желаю Украине и всем нам", - написала Осадчая под снимком около урны для голосования.

Выборы 2019 - как голосовали украинские звезды (Катя Осадчая, фото: instagram.com/kosadcha/)

Телеведущий и танцор Влад Яма также отчитался о голосовании на выборах президента Украины, опубликовав фото с бюллетенем.

"Я - уже. А вы?" - Влад ограничился лаконичной подписью к снимку.

Выборы 2019 - как голосовали украинские звезды (Влад Яма, фото: instagram.com/vladyama_official/)

Продюссер Алена Мозговая опубликовала фото супруга Владимира Ткаченко с дочерью Соломией, которые направляются к избирательному участку.

"Папа с дочкой идут голосовать! А вы уже выполнили гражданский долг?" - подписала публикацию Мозговая.

Выборы 2019 - как голосовали украинские звезды (супруг Алены Мозговой Владимир Ткаченко с дочерью Соломией фото: instagram.com/mozgovaolena/)

Ресторатор и телеведущий Николай Тищенко также присоединился к выборам президента. После выполнения гражданского долга он отправился с семьей в зоопарк.

"Выбор каждого из нас сделан! А сейчас в зоопарк с семьей! Пусть нам всем будет добро... Хороший солнечный день и настроение", - подписал снимок звездный избиратель.

Выборы 2019 - как голосовали украинские звезды (Николай Тищенко, фото: instagram.com/nikolaytyshchenko/)

Актриса Ольга Сумская отправилась на выборы вместе с супругом Виталием Борисюком.

"Проголосовали вместе с @vitaliyborysyuk! Солнце, отличная погода располагают к хорошей явке на избирательных участках! Друзья, обязательно сделайте свой выбор, от нас зависит качество жизни на последующие годы!" - подписала актриса снимки.

 

Выборы 2019 - как голосовали украинские звезды (Ольга Сумская с Виталием Борисюком, фото: instagram.com/olgasumska/

Ранее мы сообщали, что Таисия Повалий приняла участие в выборах президента. Но пользователи сети раскритиковали певицу за лицемерие. Instagram-подписчики звезд считают, что Повалий не имеет права принимать участие в выборах, поскольку проживает и выступает в РФ.

К слову, певица Ани Лорак проигнорировала выборы президента Украины 2019, которые проходят 31 марта. Певица, если верить ее окружению, не будет голосовать.

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