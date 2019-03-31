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Віримо в Україну: українські зірки показали фото з голосування


Вибори Президента України - українські зірки відзвітували про голосування

Вибори президента України стартували на всіх виборчих дільницях о 8:00 31 березня. Українські зірки взяли участь у голосуванні. Фото з виборчих дільниць вони активно публікують в Instagram. Styler пропонує фотопідбірку українських селебрітіс.

Спортсменка Лілія Подкопаєва проголосувала на виборчій дільниці на Оболоні в Києві. Цікаве положення зірки не завадило прийти і зробити свій вибір.

"На вибори, як на свято! В цей сонячний день всі веселі, щасливі і сповнені надій! Українцям належить вибрати одного з 39 кандидатів. Офіційно результати сьогоднішнього голосування ЦВК має оголосити не пізніше 10 квітня. Майбутнє України в наших руках!", - підписала знімок зірка.

Вибори 2019 - як голосували українські зірки (Лілія Подкопаєва, фото: instagram.com/podkopayeva_official/)

Руслана Лижичко, співачка, переможниця "Євробачення", прийшла на виборчу дільницю разом з чоловіком Олександром Ксенофонтовим.

"Я, як свідома українка, прийшла проголосувати, щоб вибрати шлях для своєї країни... Зараз мені дуже важко говорити про можливі результати виборів. А тим більше щось прогнозувати. У людей дуже хитка позиція. Я сама до останнього моменту була невизначена... Але я точно знаю, що ми переможемо. Ми - це прості люди! Я - оптиміст, як ніколи!" - написала Руслана в Instagram.

 

Вибори 2019 - як голосували українські зірки (Руслана Лижичко, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko/)

Маша Єфросиніна, зіркова телеведуча прийшла на вибори разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і сином Олександром.

"На цьому фото є людина, що не має поки права голосувати - і йому це дуже не подобається! Якщо вік дозволяє вам сьогодні піти і зробити свій вибір, не позбавляйте себе цього права! Не дозволяйте іншим зробити вибір за вас!" - підписала телеведуча знімок.

Вибори 2019 - як голосували українські зірки (Маша Єфросиніна з сім'єю, фото: instagram.com/mashaefrosinina/)

Телеведуча Катя Осадча прийшла на виборчу дільницю на Виноградарі без макіяжу. Мабуть, зірка дуже поспішала зробити свій вибір.

"Важливий вибір зроблено. Якщо ви все ще не віддали свій голос, у вас ще є час. За кого віддала свій голос, я не можу говорити, єдине, що скажу, моє рішення ґрунтується на багатьох чинниках, а головне - якого саме майбутнього я бажаю Україні і всім нам", - написала Осадча під знімком біля урни для голосування.

Вибори 2019 - як голосували українські зірки (Катя Осадча, фото: instagram.com/kosadcha/)

Телеведучий і танцюрист Влад Яма також відзвітував про голосування на виборах президента України, опублікувавши фото з бюлетенем.

"Я - вже. А ви?" - Влад обмежився лаконічним підписом до знімка.

Вибори 2019 - як голосували українські зірки (Влад Яма, фото: instagram.com/vladyama_official/)

Продюсер Олена Мозгова опублікувала фото чоловіка Володимира Ткаченка з дочкою Соломією, які прямують до виборчої дільниці.

"Тато з донькою йдуть голосувати! А ви вже виконали громадянський обов'язок?" - підписала публікацію Мозгова.

Вибори 2019 - як голосували українські зірки (чоловік Олени Мозгової Володимир Ткаченко з дочкою Соломією фото: instagram.com/mozgovaolena/)

Ресторатор та телеведучий Микола Тищенко також приєднався до виборів президента. Після виконання громадянського обов'язку він відправився з сім'єю в зоопарк.

"Вибір кожного з нас зроблено! А зараз в зоопарк з родиною! Нехай нам усім буде добро... Гарний сонячний день і настрій", - підписав знімок зоряний виборець.

Вибори 2019 - як голосували українські зірки (Микола Тищенко, фото: instagram.com/nikolaytyshchenko/)

Актриса Ольга Сумська вирушила на вибори разом з чоловіком Віталієм Борисюком.

"Проголосували разом з @vitaliyborysyuk! Сонце, чудова погода налаштовують до хорошої явки на виборчих дільницях! Друзі, обов'язково зробіть свій вибір, від нас залежить якість життя на наступні роки!" - підписала актриса знімки.

 

Вибори 2019 - як голосували українські зірки (Ольга Сумська з Віталієм Борисюком, фото: instagram.com/olgasumska/

Раніше ми повідомляли, що Таїсія Повалій взяла участь у виборах президента. Але користувачі мережі розкритикували співачку за лицемірство. Instagram-передплатники зірок вважають, що Повалій не має права брати участь у виборах, оскільки проживає і виступає в РФ.

До речі, співачка Ані Лорак проігнорувала вибори президента України 2019, які проходять 31 березня. Співачка, якщо вірити її оточенню, не буде голосувати.

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