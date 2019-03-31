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Ани Лорак и выборы 2019: проголосует ли певица за президента Украины

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 15:01
Ани Лорак и выборы 2019: проголосует ли певица за президента Украины
Ани Лорак (фото: vk.com)

Ани Лорак не намерена голосовать на выборах президента Украины

Ани Лорак проигнорировала выборы президента Украины 2019, которые проходят 31 марта. Певица, если верить ее окружению, не будет голосовать. И на это есть сразу несколько причин.

Во-первых, для того, чтобы проголосовать на выборах, Ани Лорак, которая проживает в Москве и активно гастролирует по городам России, должна была приехать в Киев. Но в столице своей родины Каролина замечена не была.

Во-вторых, если бы Ани Лорак захотела голосовать не по месту прописки, то у нее бы ничего не вышло. Так как а) она должна была до 25 марта подать соответствующее заявление в Госреестр; б) у нее бы все равно не получилось голосовать, так как граждане Украины (коей является Лорак) на территории РФ проголосовать не могут.

Ну и кроме всего вышеперечисленного, в окружении артистки на вопрос о том, определилась ли Каролина с тем, какого кандидата поддержит на выборах, и пойдет ли вообще на избирательный участок, ответили максимально коротко: "Нет".

Видимо, 31 марта Ани Лорак будет в Москве праздновать выход нового видео на ее YouTube-канале. Ведь именно сегодня вышла запись исполнения Каролиной песни "Сон" во время торжественной церемонии премии ZD Awards 2018.

Видео: YouTube/Ани Лорак

В то же время украинская коллега Ани Лорак, которая также активно гастролирует по России, Таисия Повалий уже отдала свой голос на выборах президента Украины. При этом певица была раскритикована пользователями сети. 

Напомним, что недавно была раскрыта тайна Ани Лорак и Сергея Лазарева. Информация об их отношениях шокировала многих поклонников звезд.

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