В Верховной Раде предложили увеличить штрафы: этого недостаточно

В Верховной Раде предложили увеличить штрафы за домашнее насилие (коллаж РБК-Украина)

Нардеп Анна Скороход считает, что домашнее насилие нужно наказывать более жестко

В Верховной Раде предложили увеличить штрафы за домашнее насилие. Народный депутат Анна Скороход считает, что существующие методы наказания преступников, совершающих насилие над близкими — недостаточно строги. По ее мнению, необходимо ввести более крупные штрафы для преступников.

По мнению чиновницы, увеличение ответственности поможет бороться с численностью правонарушений.

"Я уверена, что если человек будет понимать, что за свои поступки понесет ответственность, то будет результат. Пока нет ответственности, какие бы профилактически работы ни проводили, с какими бы психологами ни работали, этого будет недостаточно. У нас в целом еще очень много вопросов относительно домашнего насилия, обращения с женщинами, матерями, проблемы в семье... Это очень большой спектр проблем, которые необходимо решать. Специальные службы сейчас с этим не справляются", — рассказала она в эфире канала "Украина 24".

Также депутат выразила мнение, что для системного изменения ситуации необходимо вводить новые программы и вносить новые законопроекты.

"Нужно вносить изменения в законодательство и внедрять какие-то программы. Мы знаем, что много организаций помогает женщинам и семьям в сложных условиях. Хотелось бы, чтобы государство принимало в этом больше участия, чем сейчас", — сказала она.

Нардеп выразила надежду, что на осенней сессии будет принят ряд законов в этом направлении.

Напомним, что в декабре 2019 года Анна Скороход была исключена из партии "Слуга народа".

Также сообщалось, что нардеп Анна Скороход и ее ребенок были заражены коронавирусной инфекцией.