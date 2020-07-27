У Верховній Раді запропонували підвищити штрафи: цього недостатньо

У Верховній Раді запропонували підвищити штрафи за домашнє насильство (фото: )

Нардеп Ганна Скороход вважає, що домашнє насильство потрібно карати жорсткіше

У Верховній Раді запропонували підвищити штрафи за домашнє насильство. Народний депутат Ганна Скороход вважає, що існуючі методи покарання злочинців, які вчиняють насильство над близькими — недостатньо суворі. На її думку, необхідно запровадити більш великі штрафи для злочинців.

На думку чиновниці, збільшення відповідальності допоможе боротися з чисельністю правопорушень.

"Я впевнена, що якщо людина буде розуміти, що за свої вчинки понесе відповідальність, то буде результат. Поки що немає відповідальності, які б профілактичні роботи не проводили, з якими б психологами не працювали, цього буде недостатньо. У нас в цілому ще дуже багато питань щодо домашнього насильства, поводження з жінками, матерями, проблеми в родині... Це дуже великий спектр проблем, які необхідно вирішувати. Спеціальні служби зараз з цим не справляються", — розповіла вона в ефірі каналу "Україна 24".

Також депутат висловила думку, що для системної зміни ситуації необхідно вводити нові програми та вносити нові законопроєкти.

"Потрібно вносити зміни в законодавство і впроваджувати якісь програми. Ми знаємо, що багато організацій допомагає жінкам та сім'ям у складних умовах. Хотілося б, щоб держава брала в цьому більше участі, ніж зараз", — сказала вона.

Нардеп висловила надію, що на осінній сесії буде прийнято низку законів у цьому напрямку.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року Скороход Ганна була виключена з партії "Слуга народу".

Також повідомлялося, що нардеп Ганна Скороход і її дитина були заражені коронавірусною інфекцією.