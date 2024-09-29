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Вергуны с сахарной пудрой: рецепт "крученых" вкусностей по бабушкиному рецепту

Воскресенье 29 сентября 2024 07:45
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Вергуны с сахарной пудрой: рецепт "крученых" вкусностей по бабушкиному рецепту Вергуны - закрученная выпечка (скриншот / СМАЧНА КУХНЯ)
Автор: Людмила Рябухіна

Вергуны, или, как их еще называют, хрусты - это хрустящие кондитерские изделия из теста без дрожжей. Благодаря простому приготовлению, вергунцы легко станут любимыми вкусностями к чаю.

О том, как готовить вергунцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "СМАЧНА КУХНЯ".

Что нужно для вергунов

Для того чтобы приготовить вергуны, нужно такие ингредиенты:

  • мука - 400 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • кефир - 200 мл;
  • растительное масло - 250 мл;
  • пищевая сода - 1 ч. л.;
  • сахар - 3 ст. л.;
  • соль - щепотка.

Как готовить вергуны

Слегка подогрейте кефир в микроволновке, чтобы жидкость была теплой. В миску с кефиром всыпьте соду и перемешайте ингредиенты. Дополнительно тушить соду не нужно, ведь кефир поступает с ней в реакцию.

После того как кефир начнет слегка булькать, всыпьте в смесь сахар и соль. Еще раз перемешайте ингредиенты и добавьте яйцо.

Взбейте смесь до образования пены. Просейте муку в отдельную миску, сделайте в ней углубление, а затем влейте кефирную смесь.

Аккуратно смешайте ингредиенты до однородной консистенции. Вымешайте тесто, по желанию добавив ваниль, корицу или другие любимые специи.

Чтобы тесто для вергунцев было эластичным, добавьте 1 ст. л. растительного масла. Затем нужно пообминать тесто и, сформовав из него шар, отставить его в теплое место на 20-30 минут.

Когда тесто отдохнет, раскатайте его на нетолстый пласт. Из-за того, что тесто содержит масло, дополнительно присыпать поверхность мукой не следует.

Нарежьте тесто на маленькие прямоугольники. В центре каждого прямоугольничка нужно сделать разрез и вывернуть через него изделие.

Оставшееся масло нужно разогреть в кастрюле с толстыми стенками на среднем огне. Определить, достаточно ли разогрелось масло, можно, опустив в него вергунец - масло должно сразу зашипеть. Обжарьте вергунцы в масле до золотистого цвета. Но важно не пережарить изделия.

Готовые вергуны обязательно следует выложить на бумажное полотенце, чтобы забрать лишнее масло и сделать изделия более хрустящими. Затем присыпьте вергунцы сахарной пудрой, или полейте медом, или вареньем.

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