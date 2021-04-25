Вербное воскресенье: самые красивые поздравления в картинках и открытках

Поздравления в стихах и открытки с Вербным воскресеньем

В Воскресенье Вербное раньше пробудитесь,

Освятите вербочку, к свету прикоснитесь,

Пусть Ваш дом очистится, негатив уйдет,

Умиротворение пусть душа найдет.

***

Священная верба пусть дарит тепло,

Радость, достаток и благодать,

Счастье, огромный успех и добро,

Жить праведно, верно и не унывать.



Много пожеланий есть на свете,

Все они полны добра и ласки,

Я желаю, чтобы строки эти

Твою жизнь согрели, словно в сказке.



Чтобы верба в трудную минуту

Твою жизнь от бед оберегала,

И Господь теплом тебя укутал,

И удача за руку держала!

***

С вербным Воскресеньем поздравляю,

Благодати в доме вам желаю.

Пусть любовь хранит родной очаг,

Чтоб не страшен был любой вам враг!

***

Пришла весна, цветет верба,

Идут, за другом друг, года,

День этот почитают издавна,

Радости желая всем и добра,

Я вам желаю еще мира, тепла,

Любви уюта, счастья навсегда.

***

С Вербным Воскресеньем поздравляю,

Радости, гармонии желаю,

В доме пусть царит уют,

С добрым сердцем гости пусть идут.

Пусть не будет бед и зла,

И спокойной будет пусть душа,

Счастья я желаю и добра,

В добром здравии ты будь всегда!

***

Душистой веточкой вербы

Встречаем нынче Воскресенье,

Желаю горести забыть,

И жить с хорошим настроеньем.

Пусть просыпаются в душе

Мечты о светлом и прекрасном,

Во всем желаю преуспеть,

Вам все пути будут подвластны!

На улице чудесно и светло,

Весенний воздух пропитался свежестью.

К нам Воскресенье Вербное пришло

И затопило души безмятежностью.

***

Витает вербы аромат,

Встречаем праздник в воскресенье,

Зовется Вербным этот день,

Несет он мир и настроенье!

Пусть символическая ветвь

Таит в себе глубокий смысл:

Укрепит дух, изгнав печаль,

Очистит от дурного мысли.

Поздравления в прозе и красивые картинки с Вербным воскресеньем

Пусть в Вербное Воскресение уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлет крепкое здоровье и верное счастье.

***

Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Желаю мира и здоровья тебе и твоим близким, желаю счастья и достатка в каждом дне твоей жизни. Пусть это Воскресенье заберет все беды и ненастья, пусть светлый праздник подарит тебе радость и благодать.

Вербное воскресенье 2020 (фото: pixabay.com)

Пусть веточка святой вербы сотрет грехи и заберет невзгоды и неудачи. Пусть помыслы станут чисты, ясны и пусть уйдут тревоги. С праздником, с Вербным Воскресеньем!

***

Поздравляю с Вербным Воскресеньем и пожелать хочу крепкого здоровья и великих сил, доброты души и счастья, яркого света в жизни и доброй надежды, чистой любви и милосердия к каждому на пути.

***

Этот светлый православный праздник мы встречаем с веточками вербы в руках. Верба очищает наши помыслы и дает нам здоровье. В этот светлый день желаю счастья, здоровья, мира и душевной тишины. С Вербным воскресеньем тебя!

***

Наконец-то на вербе распустились первые почки и вместе с ароматом весны, который они принесли, к нам в дом придет счастье и радость от светлого праздника Вербного Воскресенья. Желаю вам, чтобы веточка вербы, освещенная Богом, оберегала ваш дом от недоброжелателей, проблем и плохих известий!

***

С Вербным Воскресеньем! Пусть сердце обретет богатство бытия! Желаю радости весенней, крепкого здоровья, лада и мира в семье, искренности, душевной гармонии, благодати, чистоты. Пусть прелестная вербочка напомнит о тепле, возрождении, победе добра над злом, чудесах.

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Поздравляю с великим христианским праздником, с Вербным Воскресеньем. Пусть так же, как Господь в Иерусалим, в дом ваш войдет благополучие, удача, свет, тепло, надежда и любовь. Пусть веточки вербы украсят ваше жилище, принесут уют и благость, поднимут дух и веру.

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Поздравляю с Вербным Воскресеньем и от души желаю сладких надежд, крепкой веры и счастливой любви. Пусть чувства твои будут нежными и мягкими, как "котики" на веточках вербы, пусть жизнь не ставит ограничений для счастья, пусть душа с каждым днем получает порцию вдохновения для добрых дел, успешных начинаний и красивых идей.

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Пусть в Вербное Воскресенье душа станет смелее и искреннее, пусть сердце откроется для новых добрых дел и свершений, пусть веточки вербы прогонят из дома все недуги и разногласия с родными, пусть с Божьим благословением жизнь станет благодатной и счастливой.

Видеопоздравление с Вербным воскресеньем