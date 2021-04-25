Вербна неділя: найкрасивіші привітання в картинках і листівках

Вербна неділя 2021 є одним з дванадцяти великих християнських свят. Цей день символізує входження Ісуса Христа в Єрусалим.
Сьогодні, за тиждень до Великодня, прийнято освячувати вербу, радіти і бажати один одному здоров'я, щастя і достатку.
Найкрасивіші привітання у віршах і прозі, картинках і листівках з Вербною неділею 25 квітня ви можете знайти в матеріалі Styler нижче.
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
***
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну а друзі не зрікались.
Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя і найкращі сподівання,
До Великодня тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!
***
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
***
Вітаю з Вербною неділею,
Бажаю в цей чудовий час,
Щоб вдача горлицею білою
Летіла радісно до Вас,
А також мира, тиші, спокою,
В оселі затишку, добра,
Щоб доля не була жорстокою,
Від помилок Вас берегла.
Я у Вербну вам Неділю
Щастя від душі бажаю,
Буде хай міцним здоров’я,
Грошей буде хай до краю.
Хай веде Господь за руку,
Вказує вам вірний путь,
Дні веселі і активні
Хай лиш позитив несуть.
***
Вас сьогодні відлупцюю
Гілочкою я верби,
Я бажаю, щоб в здоров’ї
І достатку ви жили.
Миру вам і розуміння,
Віри чистої, надії,
Допоможе хай Господь
Вам здійснити усі мрії.
Нехай у Вербну Неділю підуть всі печалі і негаразди, нехай зникнуть з життя образи, нехай стане чистою і світлою душа, нехай буде добрим світ навколо, хай Бог пошле міцне здоров'я і вірного щастя.
***
Вітаю з Вербною Неділею. Бажаю миру і здоров'я тобі і твоїм близьким, бажаю щастя і достатку в кожному дні твого життя. Нехай ця Неділю забере всі лиха і негоди, нехай світле свято подарує тобі радість і благодать.
Вербна неділя 2020 (фото: pixabay.com)
Нехай гілочка Святої верби зітре гріхи і забере негаразди і невдачі. Нехай помисли стануть чисті, ясні і нехай підуть тривоги. Зі святом, з Вербною неділею!
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Вітаю з Вербною Неділею і хочу побажати міцного здоров'я і великих сил, доброти душі і щастя, яскравого світла в житті і доброї надії, чистої любові і милосердя до кожного на шляху.
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Це світле православне свято ми зустрічаємо з гілочками верби в руках. Верба очищає наші помисли і дає нам здоров'я. У цей світлий день бажаю щастя, здоров'я, миру і душевної тиші. З Вербною неділею тебе!
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Нарешті на вербі розпустилися перші бруньки і разом з ароматом весни, який вони принесли до нас в дім прийде щастя і радість світлого свята Вербної Неділі. Бажаю вам, щоб гілочка верби, освячена Богом, оберігала ваш дім від недоброзичливців, проблем і поганих звісток!
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З Вербною Неділею! Хай серце знайде багатство буття! Бажаю весняної радості, міцного здоров'я, злагоди і миру в родині, щирості, душевної гармонії, благодаті, чистоти. Нехай чарівна вербочка нагадає про тепло, відродження, перемоги добра над злом, чудеса.
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Вітаю з великим християнським святом, з Вербною Неділею. Нехай так само, як Господь в Єрусалим, у ваш дім ввійде благополуччя, успіх, світло, тепло, надія і любов. Нехай гілочки верби прикрасять ваше житло, принесуть затишок і добрість, піднімуть дух і віру.
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Вітаю з Вербною Неділею і від душі бажаю солодких надій, міцної віри і щасливої любові. Нехай почуття твої будуть ніжними і м'якими, як "котики" на гілочках верби, хай життя не ставить обмежень для щастя, нехай душа з кожним днем отримує порцію натхнення для добрих справ, успішних починань і гарних ідей.
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Нехай у Вербну Неділю душа стане сміливіше і щире, хай серце відкриється для нових добрих справ і звершень, нехай гілочки верби проженуть з дому всі недуги і розбіжності з рідними, нехай з Божим благословенням життя стане благодатним і щасливою.
Відеопривітання з Вербною неділею
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