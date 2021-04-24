Этой молитвой нужно освятить вербу, чтобы привлечь в дом счастье и достаток

Вербное воскресенье в 2021 году православные христиане отпразднуют 25 апреля, ровно за неделю до Великого праздника Пасхи. Главным символом этого праздника является верба - веточки дерева приносят в храм на освящение, чтобы потом они стали оберегом дома и семьи на круглый год. Но в условиях пандемии коронавируса украинцам рекомендуют воздерживаться от посещения церкви, а веточки вербы можно освятить дома.

Какую молитву нужно произнести и что нельзя делать 25 апреля - читайте ниже в материале.

Почему святят именно вербу

В это воскресенье церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или Неделю ваий. В народе праздник известен как Вербное воскресенье.

Согласно Библии, Христос в этот день две тысячи лет назад въехал в город на осле. Его встречали, как Царя Израилева, устилая путь пальмовыми ветвями. Таким образом Иисус исполнил пророчество, взойдя на путь добровольных страданий и смерти, которые он принял за род человеческий.

Веточки вербы у нас символизируют пальмовые ветви, которыми встречали Спасителя. Считается, что освященная верба имеет особую силу. С веточками связан ряд примет и верований.

Чудодейственная молитва для освящения вербы

"Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!"

Молитва в Вербное воскресенье

Сегодня собрала нас благодать Господня, сила его и твердость. Я, раб Божий (имя), повторяю твой путь, как Ты сказал: "Сотворю я Пасху со учениками моими".

За шесть дней до дня того, посетил Ты Вифанию. Дай же, Иисус Христос, спокойствие и счастье верующим в этот праздник, с той твердостью духа, с коей велел Ты: "Лазаре, гряди вон" за шесть дней до Пасхи и воскрес Лазарь.

Ты въехал в град на молодом осленке и обратил своим видом не верующих в верующих, грешников в благодетелей. Язычники стали вмиг послушными христианами, стоило Тебе показаться у них на глазах.

За Тобой войдем и мы, верующие христиане, в новый Иерусалим и от язык Церковь со пророком Захариею молвим, что пришло града этого спасение в Твоем лице.

Христос, Тебе возношу я свои молитвы. Узри любовь к себе, исходящую из людских сердец, да не оставь же нас, детей своих и последователей, в скорби земной, в ловушке Диавола.

Дай же нам силу прощения и молосердия, позволь достигнуть радости святого праздника Пасхи и встретить этот веселый день, воспевая и славя Тебя, Отца Твоего и Святой Дух Твой. Отныне да будут души наши от греха очищены.

Славим мы царствие Твое небесное и отца Твоего, Господа Бога, да будет оно вечно, Аминь.

Что нельзя делать в день Вербного воскресенья

В этот день запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, убирать в доме или тратить время на бытовые дела. Этим можно навлечь несчастье на себя и свою семью.

Нельзя ругаться, ссориться, кричать и сквернословить.

В народе раньше верили также, что на Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы.

Запрещается шумно праздновать, употреблять алкоголь, устраивать поминальные обеды.

Нельзя выбрасывать прошлогодние веточки вербы, вместо этого их нужно сжечь.

В этот день верующие, что следуют ограничениям Великого поста, могут себе позволить рыбу и морепродукты.