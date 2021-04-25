Вербное воскресенье: самые красивые поздравления в картинках и открытках
Вербное воскресенье 2021 является одним из двенадцати великих христианских праздников. Этот день символизирует вхождение Иисуса Христа в Иерусалим.
Сегодня, за неделю до Пасхи, принято освящать вербу, радоваться и желать друг другу здоровья, счастья и достатка.
Самые красивые поздравления в стихах и прозе, картинках и открытках с Вербным воскресеньем 25 апреля вы можете найти в материале Styler ниже.
Поздравления в стихах и открытки с Вербным воскресеньем
В Воскресенье Вербное раньше пробудитесь,
Освятите вербочку, к свету прикоснитесь,
Пусть Ваш дом очистится, негатив уйдет,
Умиротворение пусть душа найдет.
***
Священная верба пусть дарит тепло,
Радость, достаток и благодать,
Счастье, огромный успех и добро,
Жить праведно, верно и не унывать.
Много пожеланий есть на свете,
Все они полны добра и ласки,
Я желаю, чтобы строки эти
Твою жизнь согрели, словно в сказке.
Чтобы верба в трудную минуту
Твою жизнь от бед оберегала,
И Господь теплом тебя укутал,
И удача за руку держала!
***
С вербным Воскресеньем поздравляю,
Благодати в доме вам желаю.
Пусть любовь хранит родной очаг,
Чтоб не страшен был любой вам враг!
***
Пришла весна, цветет верба,
Идут, за другом друг, года,
День этот почитают издавна,
Радости желая всем и добра,
Я вам желаю еще мира, тепла,
Любви уюта, счастья навсегда.
***
С Вербным Воскресеньем поздравляю,
Радости, гармонии желаю,
В доме пусть царит уют,
С добрым сердцем гости пусть идут.
Пусть не будет бед и зла,
И спокойной будет пусть душа,
Счастья я желаю и добра,
В добром здравии ты будь всегда!
***
Душистой веточкой вербы
Встречаем нынче Воскресенье,
Желаю горести забыть,
И жить с хорошим настроеньем.
Пусть просыпаются в душе
Мечты о светлом и прекрасном,
Во всем желаю преуспеть,
Вам все пути будут подвластны!
На улице чудесно и светло,
Весенний воздух пропитался свежестью.
К нам Воскресенье Вербное пришло
И затопило души безмятежностью.
***
Витает вербы аромат,
Встречаем праздник в воскресенье,
Зовется Вербным этот день,
Несет он мир и настроенье!
Пусть символическая ветвь
Таит в себе глубокий смысл:
Укрепит дух, изгнав печаль,
Очистит от дурного мысли.
Поздравления в прозе и красивые картинки с Вербным воскресеньем
Пусть в Вербное Воскресение уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлет крепкое здоровье и верное счастье.
***
Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Желаю мира и здоровья тебе и твоим близким, желаю счастья и достатка в каждом дне твоей жизни. Пусть это Воскресенье заберет все беды и ненастья, пусть светлый праздник подарит тебе радость и благодать.
Вербное воскресенье 2020 (фото: pixabay.com)
Пусть веточка святой вербы сотрет грехи и заберет невзгоды и неудачи. Пусть помыслы станут чисты, ясны и пусть уйдут тревоги. С праздником, с Вербным Воскресеньем!
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Поздравляю с Вербным Воскресеньем и пожелать хочу крепкого здоровья и великих сил, доброты души и счастья, яркого света в жизни и доброй надежды, чистой любви и милосердия к каждому на пути.
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Этот светлый православный праздник мы встречаем с веточками вербы в руках. Верба очищает наши помыслы и дает нам здоровье. В этот светлый день желаю счастья, здоровья, мира и душевной тишины. С Вербным воскресеньем тебя!
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Наконец-то на вербе распустились первые почки и вместе с ароматом весны, который они принесли, к нам в дом придет счастье и радость от светлого праздника Вербного Воскресенья. Желаю вам, чтобы веточка вербы, освещенная Богом, оберегала ваш дом от недоброжелателей, проблем и плохих известий!
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С Вербным Воскресеньем! Пусть сердце обретет богатство бытия! Желаю радости весенней, крепкого здоровья, лада и мира в семье, искренности, душевной гармонии, благодати, чистоты. Пусть прелестная вербочка напомнит о тепле, возрождении, победе добра над злом, чудесах.
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Поздравляю с великим христианским праздником, с Вербным Воскресеньем. Пусть так же, как Господь в Иерусалим, в дом ваш войдет благополучие, удача, свет, тепло, надежда и любовь. Пусть веточки вербы украсят ваше жилище, принесут уют и благость, поднимут дух и веру.
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Поздравляю с Вербным Воскресеньем и от души желаю сладких надежд, крепкой веры и счастливой любви. Пусть чувства твои будут нежными и мягкими, как "котики" на веточках вербы, пусть жизнь не ставит ограничений для счастья, пусть душа с каждым днем получает порцию вдохновения для добрых дел, успешных начинаний и красивых идей.
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Пусть в Вербное Воскресенье душа станет смелее и искреннее, пусть сердце откроется для новых добрых дел и свершений, пусть веточки вербы прогонят из дома все недуги и разногласия с родными, пусть с Божьим благословением жизнь станет благодатной и счастливой.
Видеопоздравление с Вербным воскресеньем
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