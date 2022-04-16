Вербное воскресенье 2022: что строго запрещено делать в большой праздник

Главные запреты Вербного воскресенья

Выполнять тяжелую работу,

Убирать, шить, вышивать, вязать, готовить.

Ссориться, конфликтовать, кричать, желать зла другим людям, обижаться.

Отказывать в просьбах о помощи, игнорировать нуждающихся, обижать слабых и незащищенных.

Употреблять алкоголь.

Нельзя сегодня садить огород. Большой урожай собрать не удастся от посеянного и посаженого на Вербное воскресенье.

Напомним также, что продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Но в этот день можно себе позволить рыбу.

Также стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя. Разрешается лишь выпить немного вина.

Что святят в церкви

В праздник принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные ветви и украшать ими иконы в доме, где они хранятся до следующего года.

Для привлечения силы, здоровья и достатка легонько хлещут по спине прутьями членов семьи.

Ветки вербы символизируют пальмовые ветви, которыми за несколько дней до распятия встречали Иисуса в Иерусалиме.