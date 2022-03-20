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Вербное воскресенье 2022: когда праздник и как к нему правильно готовиться

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Воскресенье 20 марта 2022 17:32
Вербное воскресенье 2022: когда праздник и как к нему правильно готовиться Фото: Вербное воскресенье 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Вербное воскресенье - праздник с подвижной датой, которая зависит от Пасхи. В этот день вспоминают про Вход Господень в Иерусалим накануне его мученических страданий и смерти.

Когда отмечают праздник, как в нему готовятся, важные традиции - читайте ниже в материале Lite.

Дата праздника и традиции

В 2022 году Вербное воскресенье отмечается 17 апреля, в шестое воскресенье Великого поста. А с понедельника начинается Страстная неделя, в которой каждый день называется Великим.

В этот день принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные или ивовые ветви и украшать ими иконы в доме, где они хранятся до следующего года.

Для привлечения силы, здоровья и достатка легонько хлещут по спине прутьями членов семьи.

Почему верба и как подготовиться к празднованию

Ветки вербы - это символ пальмовых ветвей, которыми иудеи приветствовали Иисуса. Так как пальмы в нашем климате не растут, принято использовать ветки вербы.

Дерево олицетворяет пробуждение природы после зимнего сна и возрождение жизни.

К празднику готовятся за несколько дней, срезая веточки вербы. Дома их ставят в воду, чтобы они распустились. А празднование начинается с вечера - то есть в субботу.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье

  • Выполнять тяжелую работу, а также убирать, шить, готовить.
  • Ссориться, конфликтовать, кричать.
  • Отказывать в просьбах о помощи.

Напомним также, что продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Но в этот день можно себе позволить рыбу.

Также стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя. Разрешается лишь выпить немного вина.

Ранее мы писали, когда в Украине Пасха и как высчитать даты наперед самостоятельно.

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