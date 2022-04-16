Вербна неділя 2022: що суворо заборонено робити у велике свято

Головні заборони Вербної неділі

Виконувати важку роботу,

Прибирати, шити, вишивати, в'язати, готувати.

Сваритися, конфліктувати, кричати, бажати зла іншим людям, ображатися.

Відмовляти в проханнях про допомогу, ігнорувати нужденних, ображати слабких і незахищених.

Вживати алкоголь.

Не можна сьогодні садити город. Великий урожай зібрати не вдасться від посіяного і посадженого на Вербну неділю.

Нагадаємо також, що триває Великий піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження. Але в цей день можна собі дозволити рибу.

Також варто відмовитися від активних розваг, походу в розважальні заклади і вживання алкоголю. Дозволяється лише випити трохи вина.

Що святять у церкві

У свято прийнято відвідувати богослужіння, освячувати в храмах вербні гілки і прикрашати ними ікони в домі, де вони зберігаються до наступного року.

Для привернення сили, здоров'я і достатку легенько хльостають по спині прутами членів сім'ї.

Гілки верби символізують пальмові гілки, якими за кілька днів до розп'яття зустрічали Ісуса в Єрусалимі.