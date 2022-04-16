Вербное воскресенье 2022: что строго запрещено делать в большой праздник
Вербное воскресенье мы отметим 17 апреля - за неделю до главного праздника православных христиан - Воскресения Христова, Пасхи. День символизирует Вход Господень в Иерусалим - именно так праздник называется в церковном календаре.
Что строго запрещено делать в этот день, читайте ниже в нашем материале Styler.
Главные запреты Вербного воскресенья
- Выполнять тяжелую работу,
- Убирать, шить, вышивать, вязать, готовить.
- Ссориться, конфликтовать, кричать, желать зла другим людям, обижаться.
- Отказывать в просьбах о помощи, игнорировать нуждающихся, обижать слабых и незащищенных.
- Употреблять алкоголь.
Нельзя сегодня садить огород. Большой урожай собрать не удастся от посеянного и посаженого на Вербное воскресенье.
Напомним также, что продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Но в этот день можно себе позволить рыбу.
Также стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя. Разрешается лишь выпить немного вина.
Что святят в церкви
В праздник принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные ветви и украшать ими иконы в доме, где они хранятся до следующего года.
Для привлечения силы, здоровья и достатка легонько хлещут по спине прутьями членов семьи.
Ветки вербы символизируют пальмовые ветви, которыми за несколько дней до распятия встречали Иисуса в Иерусалиме.
Ранее мы писали, как правильно приготовиться к Вербному воскресенью.