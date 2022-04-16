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Вербное воскресенье 2022: что строго запрещено делать в большой праздник

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Суббота 16 апреля 2022 17:00
Вербное воскресенье 2022: что строго запрещено делать в большой праздник Фото: Вербное воскресенье 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Вербное воскресенье мы отметим 17 апреля - за неделю до главного праздника православных христиан - Воскресения Христова, Пасхи. День символизирует Вход Господень в Иерусалим - именно так праздник называется в церковном календаре.

Что строго запрещено делать в этот день, читайте ниже в нашем материале Styler.

Главные запреты Вербного воскресенья

  • Выполнять тяжелую работу,
  • Убирать, шить, вышивать, вязать, готовить.
  • Ссориться, конфликтовать, кричать, желать зла другим людям, обижаться.
  • Отказывать в просьбах о помощи, игнорировать нуждающихся, обижать слабых и незащищенных.
  • Употреблять алкоголь.

Нельзя сегодня садить огород. Большой урожай собрать не удастся от посеянного и посаженого на Вербное воскресенье.

Напомним также, что продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Но в этот день можно себе позволить рыбу.

Также стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя. Разрешается лишь выпить немного вина.

Что святят в церкви

В праздник принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные ветви и украшать ими иконы в доме, где они хранятся до следующего года.

Для привлечения силы, здоровья и достатка легонько хлещут по спине прутьями членов семьи.

Ветки вербы символизируют пальмовые ветви, которыми за несколько дней до распятия встречали Иисуса в Иерусалиме.

Ранее мы писали, как правильно приготовиться к Вербному воскресенью.

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Вербное воскресенье
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