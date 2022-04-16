Вербна неділя 2022: що суворо заборонено робити у велике свято
Вербну неділю ми відзначимо 17 квітня - за тиждень до головного свята православних християн - Воскресіння Христового, Великодня. День символізує Вхід Господній в Єрусалим - саме так свято називається в церковному календарі.
Що строго заборонено робити в цей день, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Головні заборони Вербної неділі
- Виконувати важку роботу,
- Прибирати, шити, вишивати, в'язати, готувати.
- Сваритися, конфліктувати, кричати, бажати зла іншим людям, ображатися.
- Відмовляти в проханнях про допомогу, ігнорувати нужденних, ображати слабких і незахищених.
- Вживати алкоголь.
Не можна сьогодні садити город. Великий урожай зібрати не вдасться від посіяного і посадженого на Вербну неділю.
Нагадаємо також, що триває Великий піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження. Але в цей день можна собі дозволити рибу.
Також варто відмовитися від активних розваг, походу в розважальні заклади і вживання алкоголю. Дозволяється лише випити трохи вина.
Що святять у церкві
У свято прийнято відвідувати богослужіння, освячувати в храмах вербні гілки і прикрашати ними ікони в домі, де вони зберігаються до наступного року.
Для привернення сили, здоров'я і достатку легенько хльостають по спині прутами членів сім'ї.
Гілки верби символізують пальмові гілки, якими за кілька днів до розп'яття зустрічали Ісуса в Єрусалимі.
Раніше ми писали, як правильно приготуватися до Вербної неділі.