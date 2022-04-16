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Вербна неділя 2022: що суворо заборонено робити у велике свято

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Субота 16 квітня 2022 17:00
Вербна неділя 2022: що суворо заборонено робити у велике свято Фото: Вербна неділя 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вербну неділю ми відзначимо 17 квітня - за тиждень до головного свята православних християн - Воскресіння Христового, Великодня. День символізує Вхід Господній в Єрусалим - саме так свято називається в церковному календарі.

Що строго заборонено робити в цей день, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Головні заборони Вербної неділі

  • Виконувати важку роботу,
  • Прибирати, шити, вишивати, в'язати, готувати.
  • Сваритися, конфліктувати, кричати, бажати зла іншим людям, ображатися.
  • Відмовляти в проханнях про допомогу, ігнорувати нужденних, ображати слабких і незахищених.
  • Вживати алкоголь.

Не можна сьогодні садити город. Великий урожай зібрати не вдасться від посіяного і посадженого на Вербну неділю.

Нагадаємо також, що триває Великий піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження. Але в цей день можна собі дозволити рибу.

Також варто відмовитися від активних розваг, походу в розважальні заклади і вживання алкоголю. Дозволяється лише випити трохи вина.

Що святять у церкві

У свято прийнято відвідувати богослужіння, освячувати в храмах вербні гілки і прикрашати ними ікони в домі, де вони зберігаються до наступного року.

Для привернення сили, здоров'я і достатку легенько хльостають по спині прутами членів сім'ї.

Гілки верби символізують пальмові гілки, якими за кілька днів до розп'яття зустрічали Ісуса в Єрусалимі.

Раніше ми писали, як правильно приготуватися до Вербної неділі.

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