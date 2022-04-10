UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вербное воскресенье в 2022 году: дата, традиции и запреты

Вербное воскресенье в 2022 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вербное воскресенье – это последний день перед Страстной неделей и с этого дня начинается самый строгий пост. Через неделю после Вербного воскресенья – Пасха.

Когда в 2022 году будет Вербное воскресенье, какие существуют традиции и запреты – читайте в материале ниже.

Вся неделя перед Вербным воскресеньем – вербная. Она продлится с 11 по 17 апреля. А само Вербное воскресенье будет отмечаться 17 апреля. С 18 апреля начнется Страстная неделя.

Главным символом этого дня считаются веточки вербы. Их приносят в церковь и освящают, а потом ставят в домах. Считается, что присутствие этих весенних веточек отгоняет злых духов и приносит в дом благополучие.

Веточки вербы в Украине символизируют пальмовые, которыми иудеи приветствовали Иисуса, его вход в Иерусалим перед мученическими страданиями и смерти. Так как в нашей стране пальмы не растут, их давно заменили на вербу.

Верба олицетворяет пробуждение живой природы от зимнего сна, возрождение жизни. Веточки вербы принято срезать заранее и ставить в воду, чтобы они распустились.

Традиции Вербного воскресенья

В этот день украинцы посещают храмы и церкви – там проводят праздничные богослужения. Веточки вербы в этот день освящают. А потом хранят их возле икон – как оберег от болезней, беды и слез на весь следующий год.

Также веточками вербы кропили ранее жилье и домашний скот.

Вербное воскресенье выпадает на Великий пост, поэтому все продукты животного происхождения находятся под запретом. Однако в этот день можно поставить на стол постную рыбу и выпить немного церковного вина.

Запреты на Вербное воскресенье

  • Нельзя заниматься тяжелой работой
  • Нельзя заниматься работой по дому – уборкой, стиркой, рукоделием
  • Запрещено ссориться, обижаться, ругаться и сплетничать
  • Нельзя устраивать шумные гуляния, венчаться, проводить обряды крещения, употреблять алкоголь
  • На Вербное воскресенье не проводят поминальные обеды
  • Нельзя отказывать в помощи тем, кому она нужна

Напомним, ранее мы писали о том, когда и как украинцы будут отмечать Пасху в 2022 году.

А также мы рассказывали о том, какие есть традиции по дням на Страстную неделю.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
церковный календарьПасха