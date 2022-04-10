Вербна неділя в 2022 році: дата, традиції та заборони

Весь тиждень перед Вербною неділею - Вербний. Він триватиме з 11 по 17 квітня. А сама Вербна неділя відзначатиметься 17 квітня. З 18 квітня розпочнеться Страсний тиждень.

Головним символом цього дня вважаються гілочки верби. Їх приносять до церкви та освячують, а потім ставлять в будинках. Вважається, що присутність цих весняних гілочок відганяє злих духів і приносить в будинок благополуччя.

Гілочки верби в Україні символізують пальмові, якими Юдеї вітали Ісуса, Його вхід в Єрусалим перед мученицькими стражданнями та смерті. Оскільки в нашій країні пальми не ростуть, їх давно замінили на вербу.

Верба уособлює пробудження живої природи від зимового сну, відродження життя. Гілочки верби заведено зрізати заздалегідь і ставити в воду, щоб вони розпустилися.

Традиції Вербної неділі

У цей день українці відвідують храми та церкви – там проводять святкові богослужіння. Гілочки верби в цей день освячують. А потім зберігають їх біля ікон - як оберіг від хвороб, біди та сліз на весь наступний рік.

Також гілочками верби кропили раніше житло і домашню худобу.

Вербна неділя випадає на Великий піст, тому всі продукти тваринного походження знаходяться під забороною. Однак в цей день можна поставити на стіл пісну рибу і випити трохи церковного вина.

Заборони на Вербну неділю