RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вербна неділя в 2022 році: дата, традиції та заборони

Вербна неділя в 2022 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вербна неділя - це останній день перед Страсним тижнем і з цього дня починається найсуворіший піст. Через тиждень після Вербної неділі - Великдень.

Коли у 2022 році буде Вербна неділя, які існують традиції та заборони – читайте в матеріалі нижче.

Весь тиждень перед Вербною неділею - Вербний. Він триватиме з 11 по 17 квітня. А сама Вербна неділя відзначатиметься 17 квітня. З 18 квітня розпочнеться Страсний тиждень.

Головним символом цього дня вважаються гілочки верби. Їх приносять до церкви та освячують, а потім ставлять в будинках. Вважається, що присутність цих весняних гілочок відганяє злих духів і приносить в будинок благополуччя.

Гілочки верби в Україні символізують пальмові, якими Юдеї вітали Ісуса, Його вхід в Єрусалим перед мученицькими стражданнями та смерті. Оскільки в нашій країні пальми не ростуть, їх давно замінили на вербу.

Верба уособлює пробудження живої природи від зимового сну, відродження життя. Гілочки верби заведено зрізати заздалегідь і ставити в воду, щоб вони розпустилися.

Традиції Вербної неділі

У цей день українці відвідують храми та церкви – там проводять святкові богослужіння. Гілочки верби в цей день освячують. А потім зберігають їх біля ікон - як оберіг від хвороб, біди та сліз на весь наступний рік.

Також гілочками верби кропили раніше житло і домашню худобу.

Вербна неділя випадає на Великий піст, тому всі продукти тваринного походження знаходяться під забороною. Однак в цей день можна поставити на стіл пісну рибу і випити трохи церковного вина.

Заборони на Вербну неділю

  • Не можна займатися важкою роботою
  • Не можна займатися роботою по дому - прибиранням, пранням, рукоділлям
  • Заборонено сваритися, ображатися, лаятися і пліткувати
  • Не можна влаштовувати галасливі гуляння, вінчатися, проводити обряди хрещення, вживати алкоголь
  • На Вербну неділю не проводять поминальні обіди
  • Не можна відмовляти в допомозі тим, кому вона потрібна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли і як українці відзначатимуть Великдень у 2022 році.

А також ми розповідали про те, які є традиції по днях на Страсний тиждень.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
церковный календарьПасха