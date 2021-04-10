Вербное воскресенье 2021: когда будем праздновать, важнейшие традиции и запреты

Вербное воскресенье в 2021 году будет поздним, как и сама Пасха. Большой праздник по православному календарю мы отметим 25 апреля . Этот день по-церковному называется Вход Господень в Иерусалим, ведь согласно Библии, незадолго до распятия Иисуса, едущего на осле, встречали в городе, устилая путь пальмовыми ветвями и одеждой.

Каких традиций нужно придерживаться, что можно и нельзя делать - читайте ниже в нашем материале.

В этот день в храмах с утра начинаются богослужения, ведь Вербное воскресенье - один из двунадесятых (важнейших после Пасхи) праздников. Верующие вспоминают события, описанные в Евангелии, а именно - в книгах всех четырех евангелистов.

Главные традиции Вербного воскресенья

Богослужение в храмах сопровождается принесением зеленых ветвей и цветов. Как правило, это ветки вербы, которые символически заменяют пальмовые. Такие ветви освящаются водой в церкви, и их принято хранить до следующего года.

В доме освященный ветви раньше ставили возле икон - это якобы защищало от злых духов.

До нашего времени дошла милая традиция бить друг друга вербой, приговаривая "Не я бью, верба бьет". После чего желали крепкого здоровья "как у вербы".

Еще одна традиция связана с поеданием вербовых почек. Согласно поверью, это может защитить от болезней горла и зубов.

Вербу для освящения стоит рвать только с молодых и здоровых деревьев, избегая больных растений и тех, что растут вблизи кладбищ.

Что нельзя делать в день Вербного воскресенья

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, а также убирать в доме или тратить время на бытовые дела. Считается, что этим можно привлечь несчастье.

Нельзя ругаться, ссориться, кричать и сквернословить. Ведь так можно навредить себе и своим родным.

В народе верили также, что нельзя расчесывать волосы в этот день - привлечете неприятности.

Запрещается посещать увеселительные заведения, шумно праздновать, пить алкоголь.

Нельзя выбрасывать прошлогодние веточки вербы, вместо этого их нужно сжечь.

Запрещается устраивать любые поминальные обеды.

Приметы праздника

Если погода ясная и теплая - будет урожай фруктов и хлеба.

На улице ветрено - лето будет прохладным.

Неожиданно ударил мороз - хорошо уродится пшеница.

Чтобы в доме был достаток и благополучие, в этот день необходимо посадить или пересадить комнатный цветок. Хорошо начнет расти - к прибыли, завянет - к убыткам.

Отметим, что в этот день верующим, соблюдающим Великий пост, разрешается некоторое послабление диеты. Можно себе позволить полакомится рыбой и морепродуктами.