Вербна неділя 2021: коли будемо святкувати, найважливіші традиції і заборони

Вербна неділя в 2021 році буде пізньою, як і сам Великдень. Велике свято за православним календарем ми відзначимо 25 квітня . Цей день по-церковному називається Вхід Господній в Єрусалим, адже згідно Біблії, незадовго до розп'яття Ісуса, що їхав на ослі, зустрічали в місті, вистилаючи шлях пальмовими гілками і одягом.

Яких традицій треба дотримуватися, що можна і не можна робити - читайте нижче в нашому матеріалі.

В цей день в храмах зранку починаються богослужіння, адже Вербна неділя - одна з двунадесятих (найважливіших після Великодня) свят. Віряни згадують події, описані в Євангелії, а саме - в книгах всіх чотирьох євангелістів.

Головні традиції Вербної неділі

Богослужіння в храмах супроводжується складенням зелених гілок і квітів. Як правило, це гілки верби, які символічно замінюють пальмові. Такі гілки освячуються водою в церкві, і їх прийнято зберігати до наступного року.

В домі освячені гілки раніше ставили біля ікон - це нібито захищало від злих духів.

До нашого часу дійшла мила традиція бити один одного вербою, примовляючи: "Не я б'ю, верба б'є". Після чого бажали міцного здоров'я "як у верби".

Ще одна традиція пов'язана з поїданням вербових бруньок. Згідно з повір'ям, це може захистити від хвороб горла і зубів.

Вербу для освячення варто зривати тільки з молодих і здорових дерев, уникаючи хворих рослин і тих, що ростуть поблизу кладовищ.

Що не можна робити в день Вербної неділі

Заборонено займатися важкою фізичною працею, а також прибирати в домі або витрачати час на побутові справи. Вважається, що цим можна привернути нещастя.

Не можна лаятися, сваритися, кричати і лихословити. Адже так можна нашкодити собі та своїм рідним.

У народі вірили також, що не можна розчісувати волосся в цей день - привернете неприємності.

Забороняється відвідувати розважальні заклади, гучно святкувати, пити алкоголь.

Не можна викидати торішні гілочки верби, замість цього їх потрібно спалити.

Забороняється влаштовувати будь-які поминальні обіди.

Прикмети свята

Якщо погода ясна і тепла - буде урожай фруктів і хліба.

На вулиці вітряно - літо буде прохолодним.

Несподівано вдарив мороз - добре вродить пшениця.

Щоб в домі був достаток і добробут, у цей день необхідно посадити або пересадити кімнатну рослину. Добре почне рости - до прибутку, зів'яне - до збитків.

Відзначимо, що в цей день вірянам, що дотримуються Великого посту, дозволяється деяке послаблення дієти. Можна дозволити собі поласувати рибою і морепродуктами.