Вербное воскресенье 2020: красивые поздравления в картинках и открытках

Вербное воскресенье 2020 является одним из двенадцати великих христианских праздников. Этот день символизирует вхождение Иисуса Христа в Иерусалим. Поэтому праздник также называют Вход Господень в Иерусалим. В этот день принято освящать вербу, радоваться и желать друг другу здоровья, счастья и достатка. Красивые поздравления в стихах и прозе, картинках и открытках с Вербным воскресеньем 12 апреля - в материале Styler.

Праздник связан с встречей Христа Спасителя в Великом городе после воскрешения им Лазаря. Тогда Иисус въехал в Иерусалим на осле, а встречали его с пальмовыми ветвями, как царя и Мессию. В нашей стране праздник отмечают с Х века, а вместо пальмовых ветвей символом этого дня стали веточки вербы.

В этом году праздник украинцы отметят 12 апреля - за неделю до Пасхи. Вербное воскресенье будет необычным в 2020 году из-за карантина. Украинцам лучше остаться дома, а веточки вербы может освятить самый старший и уважаемый член семьи, прочитав молитву и окропив "котики" иорданской водой. Сегодня нужно радоваться и поздравлять друг друга с великим праздником.

Поздравления в стихах и открытки с Вербным воскресеньем

В Воскресенье Вербное раньше пробудитесь,

Освятите вербочку, к свету прикоснитесь,

Пусть Ваш дом очистится, негатив уйдет,

Умиротворение пусть душа найдет.

***

Священная верба пусть дарит тепло,

Радость, достаток и благодать,

Счастье, огромный успех и добро,

Жить праведно, верно и не унывать.

Много пожеланий есть на свете,

Все они полны добра и ласки,

Я желаю, чтобы строки эти

Твою жизнь согрели, словно в сказке.



Чтобы верба в трудную минуту

Твою жизнь от бед оберегала,

И Господь теплом тебя укутал,

И удача за руку держала!

***

С вербным Воскресеньем поздравляю,

Благодати в доме вам желаю.

Пусть любовь хранит родной очаг,

Чтоб не страшен был любой вам враг!

Пришла весна, цветет верба,

Идут, за другом друг, года,

День этот почитают издавна,

Радости желая всем и добра,

Я вам желаю еще мира, тепла,

Любви уюта, счастья навсегда.

***

С Вербным Воскресеньем поздравляю,

Радости, гармонии желаю,

В доме пусть царит уют,

С добрым сердцем гости пусть идут.

Пусть не будет бед и зла,

И спокойной будет пусть душа,

Счастья я желаю и добра,

В добром здравии ты будь всегда!

***

Душистой веточкой вербы

Встречаем нынче Воскресенье,

Желаю горести забыть,

И жить с хорошим настроеньем.

Пусть просыпаются в душе

Мечты о светлом и прекрасном,

Во всем желаю преуспеть,

Вам все пути будут подвластны!

***

На улице чудесно и светло,

Весенний воздух пропитался свежестью.

К нам Воскресенье Вербное пришло

И затопило души безмятежностью.

***

Витает вербы аромат,

Встречаем праздник в воскресенье,

Зовется Вербным этот день,

Несет он мир и настроенье!

Пусть символическая ветвь

Таит в себе глубокий смысл:

Укрепит дух, изгнав печаль,

Очистит от дурного мысли.

Поздравления в прозе и красивые картинки с Вербным воскресеньем

Пусть в Вербное Воскресение уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлет крепкое здоровье и верное счастье.

***

Поздравляю с Вербным Воскресеньем. Желаю мира и здоровья тебе и твоим близким, желаю счастья и достатка в каждом дне твоей жизни. Пусть это Воскресенье заберет все беды и ненастья, пусть светлый праздник подарит тебе радость и благодать.

Вербное воскресенье 2020 (фото: pixabay.com)

Пусть веточка святой вербы сотрет грехи и заберет невзгоды и неудачи. Пусть помыслы станут чисты, ясны и пусть уйдут тревоги. С праздником, с Вербным Воскресеньем!

***

Поздравляю с Вербным Воскресеньем и пожелать хочу крепкого здоровья и великих сил, доброты души и счастья, яркого света в жизни и доброй надежды, чистой любви и милосердия к каждому на пути.

Вербное воскресенье 2020 (фото: pixabay.com)

Этот светлый православный праздник мы встречаем с веточками вербы в руках. Верба очищает наши помыслы и дает нам здоровье. В этот светлый день желаю счастья, здоровья, мира и душевной тишины. С Вербным воскресеньем тебя!

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Наконец-то на вербе распустились первые почки и вместе с ароматом весны, который они принесли, к нам в дом придет счастье и радость от светлого праздника Вербного Воскресенья. Желаю вам, чтобы веточка вербы, освещенная Богом, оберегала ваш дом от недоброжелателей, проблем и плохих известий!

Вербное воскресенье 2020 (фото: pixabay.com)

С Вербным Воскресеньем! Пусть сердце обретет богатство бытия! Желаю радости весенней, крепкого здоровья, лада и мира в семье, искренности, душевной гармонии, благодати, чистоты. Пусть прелестная вербочка напомнит о тепле, возрождении, победе добра над злом, чудесах.

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Поздравляю с великим христианским праздником, с Вербным Воскресеньем. Пусть так же, как Господь в Иерусалим, в дом ваш войдет благополучие, удача, свет, тепло, надежда и любовь. Пусть веточки вербы украсят ваше жилище, принесут уют и благость, поднимут дух и веру.

Вербное воскресенье 2020 (фото: pixabay.com)

Поздравляю с Вербным Воскресеньем и от души желаю сладких надежд, крепкой веры и счастливой любви. Пусть чувства твои будут нежными и мягкими, как "котики" на веточках вербы, пусть жизнь не ставит ограничений для счастья, пусть душа с каждым днем получает порцию вдохновения для добрых дел, успешных начинаний и красивых идей.

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Пусть в Вербное Воскресенье душа станет смелее и искреннее, пусть сердце откроется для новых добрых дел и свершений, пусть веточки вербы прогонят из дома все недуги и разногласия с родными, пусть с Божьим благословением жизнь станет благодатной и счастливой.

Видеопоздравление с Вербным воскресеньем

Поздравление с Вербным воскресеньем (видео: YouTube)

Ранее мы писали, какой молитвой освятить вербу, чтобы в доме было здоровье и достаток круглый год.