Вербна неділя 2020: гарні привітання в картинках і листівках

Вербна неділя 2020 є одним з дванадцяти великих християнських свят. Цей день символізує входження Ісуса Христа в Єрусалим. Тому свято також називають Вхід Господній в Єрусалим. У цей день заведено святити вербу, радіти і бажати один одному здоров'я, щастя і достатку. Гарні поздоровлення у віршах і прозі, картинках і листівках з Вербною неділею 12 квітня - в матеріалі Styler.

Свято пов'язане із зустріччю Христа Спасителя у Великому місті після воскресіння ним Лазаря. Тоді Ісус в'їхав у Єрусалим на віслюку, а зустрічали його з пальмовими гілками, як царя і Месію. У нашій країні свято відзначають з Х століття, а замість пальмових гілок символом цього дня стали гілочки верби.

У цьому році свято українці відзначать 12 квітня - за тиждень до Пасхи. Вербна неділя буде незвичайною у 2020 році через карантин. Українцям краще залишитися вдома, а гілочки верби може освятити найстарший і шанований член сім'ї, прочитавши молитву й покропивши "котики" йорданською водою. Сьогодні треба радіти та вітати один одного з великим святом.

Привітання у віршах і листівки з Вербною неділею

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

З вербною неділею вітаю,

Всіх благ я від душі бажаю!

Нехай думки чистіші стануть і світліші,

А люди щирі і добріші!

Хай череда щасливих років

Складає світлих днів букет!

Хай щастя, наче той метелик,

Змахнувши крильцями, іде на злет!

Хай кожну промайнувшу мить

Освітить сонця ясний блиск,

А кожний промайнувший час

Хай стане радісним для Вас!

***

Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну а друзі не зрікались.

Нехай краса та пахощі верби,

Навіють щастя і найкращі сподівання,

До Великодня тиждень лиш журби,

Прийміть з Вербою щирі привітання!

***

Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Вітаю з Вербною неділею,

Бажаю в цей чудовий час,

Щоб вдача горлицею білою

Летіла радісно до Вас,

А також мира, тиші, спокою,

В оселі затишку, добра,

Щоб доля не була жорстокою,

Від помилок Вас берегла.

Я у Вербну вам Неділю

Щастя від душі бажаю,

Буде хай міцним здоров’я,

Грошей буде хай до краю.



Хай веде Господь за руку,

Вказує вам вірний путь,

Дні веселі і активні

Хай лиш позитив несуть.

***

Вас сьогодні відлупцюю

Гілочкою я верби,

Я бажаю, щоб в здоров’ї

І достатку ви жили.



Миру вам і розуміння,

Віри чистої, надії,

Допоможе хай Господь

Вам здійснити усі мрії.

Привітання в прозі і гарні картинки з Вербною неділею

Нехай у Вербну Неділю підуть всі печалі і негаразди, нехай зникнуть з життя образи, нехай стане чистою і світлою душа, нехай буде добрим світ навколо, хай Бог пошле міцне здоров'я і вірного щастя.

***

Вітаю з Вербною Неділею. Бажаю миру і здоров'я тобі і твоїм близьким, бажаю щастя і достатку в кожному дні твого життя. Нехай ця Неділю забере всі лиха і негоди, нехай світле свято подарує тобі радість і благодать.

Вербна неділя 2020 (фото: pixabay.com)

Нехай гілочка свяченої верби зітре гріхи і забере негаразди і невдачі. Нехай помисли стануть чисті, ясні і нехай підуть тривоги. Зі святом, з Вербною Неділею!

***

Вітаю з Вербною Неділею і хочу побажати міцного здоров'я і великих сил, доброти душі і щастя, яскравого світла в житті і доброї надії, чистої любові і милосердя до кожного на шляху.

Вербна неділя 2020 (фото: pixabay.com)

Це світле православне свято ми зустрічаємо з гілочками верби в руках. Верба очищає наші помисли і дає нам здоров'я. У цей світлий день бажаю щастя, здоров'я, миру і душевної тиші. З Вербною неділею тебе!

***

Нарешті на вербі розпустилися перші бруньки і разом з ароматом весни, який вони принесли до нас в дім прийде щастя і радість світлого свята Вербної Неділі. Бажаю вам, щоб гілочка верби, освячена Богом, оберігала ваш дім від недоброзичливців, проблем і поганих звісток!

Вербна неділя 2020 (фото: pixabay.com)

З Вербною Неділею! Хай серце знайде багатство буття! Бажаю весняної радості, міцного здоров'я, злагоди і миру в родині, щирості, душевної гармонії, благодаті, чистоти. Нехай чарівна вербочка нагадає про тепло, відродження, перемоги добра над злом, чудеса.

***

Вітаю з великим християнським святом, з Вербною Неділею. Нехай так само, як Господь в Єрусалим, у ваш дім ввійде благополуччя, успіх, світло, тепло, надія і любов. Нехай гілочки верби прикрасять ваше житло, принесуть затишок і добрість, піднімуть дух і віру.

Вербна неділя 2020 (фото: pixabay.com)

Вітаю з Вербною Неділею і від душі бажаю солодких надій, міцної віри і щасливої любові. Нехай почуття твої будуть ніжними і м'якими, як "котики" на гілочках верби, хай життя не ставить обмежень для щастя, нехай душа з кожним днем отримує порцію натхнення для добрих справ, успішних починань і гарних ідей.

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Нехай у Вербну Неділю душа стане сміливіше і щире, хай серце відкриється для нових добрих справ і звершень, нехай гілочки верби проженуть з дому всі недуги і розбіжності з рідними, нехай з Божим благословенням життя стане благодатним і щасливою.

Відеопривітання з Вербною неділею

Привітання з Вербною неділею (відео: YouTube)

Раніше ми писали, якою молитвою освятити вербу, щоб у домі було здоров'я і достаток цілий рік.