Вербное воскресенье 2020: что категорически нельзя делать в этот день

Вербное воскресенье – один из важнейших христианских праздников, который отмечается за неделю до Пасхи. С этим праздником связано много древних традиций, обычаев и запретов. Что нужно обязательно сделать, а чего делать категорически нельзя – в материале Styler.

Вербное воскресенье в Украине отмечается 12 апреля. Стоит отметить, что католики в этот день отмечают Пасху. Православные христиане отмечают в этот день Вход Господен в Иерусалим.

Главной традицией этого праздника является освящение веточек вербы. Для этого прихожане идут на утреннюю службу в церковь, а потом приносят эти веточки в дом, чтобы защитить его от бед, нищеты и сохранить благополучие в семье. В 2020 году вся Украина на карантине из-за коронавируса, поэтому посещения церкви запрещены и службы будут транслировать онлайн.

С веточками вербы связана давняя традиция. Освященными прутиками слегка бьют друг друга со словами: "Не я бью –верба бьет! Верба хлест – бьет до слез!". Считается, что удары вербой в праздник защищают от сглаза и порчи.

Вербные почки считаются талисманом, которые могут добавить мужчинам силу, а женщинам лечат бесплодие. В отваре вербных почек купали маленьких детей, чтобы снять жар.

Что нужно сделать в Вербное воскресенье

Этот праздник считается семейным, поэтому провести его нужно в кругу близких. Также обязательно нужно освятить веточки вербы, которые надо сорвать рано утром, до восхода солнца. Освященные веточки ставят в доме возле икон и хранят в течение года.

Вербное воскресенье выпадает на период Великого поста, поэтому все блюда на столе должны соответствовать. Однако в праздник на стол можно добавить рыбные блюда, красное вино и испечь печенье из постного теста с орехами или сухофруктами.

В этот день можно пересаживать комнатные растения и считается, что они будут отлично расти и приносить финансовое благополучие.

Что запрещено делать в Вербное воскресенье

Нельзя выполнять физическую работу, шить, вязать, вышивать, заниматься уборкой и стиркой

Все блюда нужно приготовить заранее, так как кухонные хлопоты тоже под запретом

Нельзя ссориться и допускать негативные мысли, нельзя отказывать в просьбах

Нельзя расчесывать волосы. Накануне праздника нужно расчесать волосы и несколько волосинок опустить в воду, чтобы избавиться от головных болей. На праздник этой водой полить водой вербу и сказать: "Вода, лейся на землю вместе с головной болью".

Нельзя устраивать большие празднования и гуляния, нельзя посещать увеселительные заведения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Украине будут праздновать Пасху в условия карантина.