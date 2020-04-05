Пасха в Украине в 2020 году: традиции и как будем праздновать

Пасха в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Пасху в 2020 году украинцам придется отпраздновать в условиях карантина - детали в материале Styler

Пасха в Украине – один из самых больших и важных церковных праздников. В этот день празднуется Воскресение Христово из мертвых. В Украине его стали отмечать в IX веке, после того, как утвердили христианство. Он символизирует победу жизни над смертью и спасение человеческого рода от страшных бед.

Дата празднования Пасхи не является постоянной и в 2020 году она выпадает на 19 апреля. По традиции считается, что это ранняя Пасха. В этот день завершается Великий пост – 7 недель строгого ограничения в еде и веселье. Католики будут отмечать Пасху на неделю ранее – 12 апреля.

Традиции на Пасху

Традиционно в ночь перед светлым Воскресеньем Христовым верующие идут в церкви на пасхальное Богослужение. Однако в 2020 году из-за продления карантина украинцам придется воздержаться от посещения храмов.

Последняя неделя перед праздником посвящена домашним хлопотам – наводятся порядки в доме, моют окна, приводят в порядок дворы. Хозяйки обычно пекут сладкий сдобный хлеб с цукатами, изюмом или курагой – паски. Также красят яйца – крашанки. Все это складывается в корзинку, с которой прихожане идут в церковь.

Пасху отмечают в семейном кругу. Воскресенье начинают с праздничного завтрака, в который обязательно входит освященная паска и яйца, а запить можно красным вином. Крошки и скорлупу с праздничного стола выбрасывать нельзя – в старину их закапывали или сжигали во дворе или поле на удачу.

Как будем праздновать Пасху в 2020 году

В связи с продлением карантина, а также ужесточением мер, направленных на недопущение распространения коронавируса в Украине, все пасхальные богослужения будут перенесены в онлайн. Ведутся переговоры с центральными телеканалами о прямой трансляции, а в ПЦУ отметили, что Священный Синод Православной Церкви Украины "будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, по мере приближения соответствующего времени".

Кроме того, будут запрещены массовые гуляния и пикники, а жителям не рекомендуют в праздничные дни ходить по гостям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут существенно ужесточить карантин и изоляцию до конца апреля.