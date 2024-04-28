Вербна неділя 2024: найкрасивіші привітання зі світлим святом
Українці цьогоріч відзначатимуть Вербну неділю 28 квітня. У цей день заведено вітати своїх друзів, родичів та близьких із цим світлим святом.
Про те, як привітати з Вербною неділею, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Привітання у прозі
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Нехай Бог благословить вас у цей святий день! Бажаємо вам не втрачати надії на краще, нехай з небес на вас спуститься благодать! Нехай в домі будуть спокій і затишок! Вітаємо з Вербною неділею!
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Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!
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Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ.
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З Вербною неділею! Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили, спокій та смирення духу. Здійснюйте добрі вчинки та справи, залишайтесь чесними та вірними. Любіть, оберігайте, цінуйте своїх близьких, будьте жертовними душею та майте чисті помисли.
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З Вербною неділею! Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили для здійснення задуманого. Нехай вербочка охороняє дім від зла та негараздів, а Господь дарує щастя, сили, спокій та смирення духу. Здійснюйте добрі вчинки та справи, залишайтесь чесними та вірними. Любіть, оберігайте, цінуйте своїх близьких, будьте жертовними душею та майте чисті помисли.
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Нехай у Вербну Неділю підуть всі печалі і негаразди, нехай зникнуть з життя образи, нехай стане чистою і світлою душа, хай Бог пошле міцне здоров'я і щастя.
Привітання у віршах
У Вербну вам неділю
Бажаю щастя хвилю,
Здоров’я та удачі,
Й кохання ще на здачу.
Щастить нехай щомиті,
Щоб радісні та ситі,
Були в свята зелені,
Неначе наречені!
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У Вербну неділю бажаю добра,
Кажіть один одному добрі слова,
Хай радують теплі деньочки весняні, І котики верби, і квіти духмяні,
Хай затишок буде у Вашій оселі,
А Ви будьте радісні, милі, веселі.
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З Вербною неділею вітання,
Хай верба здоров’ячка дає.
То найкращі від весни торкання,
То верба з добром легенько б’є!
Будьте ви щасливі та здорові,
Хай лише таланить у житті.
Великодень стрінути здоровим,
Жити благо в щирості всі дні!
***
Я вітаю вас сердечно,
Б’ю вас гілкою верби
І бажаю, щоб лиш в щасті
І достатку ви жили.
Мрії ваші хай здійсняться,
Серце в радості співає,
Добрий янгол неодмінно
Хай завжди допомагає.
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Вербу у руки бери,
Скоріш до церкви біжи.
Освяти ніжне гілля,
Щоб було щасливим твоє життя.
Щоб очі сліз не знали,
Рідні завжди обіймали.
Всі здоровими були,
Негаразди вмить пройшли.
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