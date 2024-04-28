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Вербное воскресенье 2024 года: самые красивые поздравления со светлым праздником

Воскресенье 28 апреля 2024 07:03
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Вербное воскресенье 2024 года: самые красивые поздравления со светлым праздником Как поздравить с Вербным воскресеньем (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинцы в этом году отмечают Вербное воскресенье 28 апреля. В этот день принято поздравлять своих друзей, родственников и близких с этим светлым праздником.

О том, как поздравить с Вербным воскресеньем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Приветствие в прозе

***

Да благословит вас Бог в этот святой день! Желаем вам не терять надежды на лучшее, пусть с небес спустится на вас благодать! Пусть в доме будут покой и уют! Поздравляем с Вербным воскресеньем!

***

Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!

***

Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неистощимую радость! Пусть счастливым и радостным станет этот день и пусть станет он началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех лучших благ.

Вербное воскресенье 2024 года: самые красивые поздравления со светлым праздником

***

С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжается теплой энергией, дает силы для воплощения задуманного. Пусть верба охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарит счастье, силы, покой и смирение духа. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и верными. Любите, оберегайте, цените своих близких, будьте жертвенными душой и имейте чистые помыслы.

***

Пусть в Вербное Воскресение пойдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть Бог пошлет крепкое здоровье и счастье.

Вербное воскресенье 2024 года: самые красивые поздравления со светлым праздником

Приветствие в стихах

Пусть веточка вербы отгонит сомнения!
И все неудачи пусть прочь убегут!
Желаю я в светлое вам воскресенье,
Чтоб в доме всегда был покой и уют!

***

С Вербным воскресением,
С праздником весенним!
Счастья, радости, добра!
Пусть Господь хранит всегда!

Вербное воскресенье 2024 года: самые красивые поздравления со светлым праздником

***

Веточка вербы
Пусть в дом принесет
Радость и веру,
Тепло и комфорт.

***

В Воскресенье вербное
Хочу всем пожелать:
Пусть пребудет с вами
Божья благодать!

***

В Вербное святое воскресенье
Светлых чувств вам, счастья, доброты.
Пусть ненужные развеются сомненья,
Будет полон мир любви и красоты.
Пусть даст Бог свое благословение
На свершенье вашей трепетной мечты.

Вербное воскресенье 2024 года: самые красивые поздравления со светлым праздником

***

Пусть в Вербный день добро и счастье
Пошлют вам божьи небеса,
Верба прогонит прочь все беды.
Здоровья, света и тепла!

***

Желаю вам веры, душевной отрады,
Пусть рушатся трудности все и преграды,
Пусть веточка вербы скорей зацветет,
Здоровья и счастья в ваш дом принесет!

Вербное воскресенье 2024 года: самые красивые поздравления со светлым праздником

Читайте также о том, какие запреты следует соблюдать в Вербную неделю.

Раньше мы писали о том, что, кроме вербы, можно святить в Вербное воскресенье.

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