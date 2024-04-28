Вербное воскресенье 2024 года: самые красивые поздравления со светлым праздником

Украинцы в этом году отмечают Вербное воскресенье 28 апреля. В этот день принято поздравлять своих друзей, родственников и близких с этим светлым праздником.

О том, как поздравить с Вербным воскресеньем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Приветствие в прозе

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Да благословит вас Бог в этот святой день! Желаем вам не терять надежды на лучшее, пусть с небес спустится на вас благодать! Пусть в доме будут покой и уют! Поздравляем с Вербным воскресеньем!

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Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!

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Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неистощимую радость! Пусть счастливым и радостным станет этот день и пусть станет он началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех лучших благ.

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С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжается теплой энергией, дает силы для воплощения задуманного. Пусть верба охраняет дом от зла и невзгод, а Господь дарит счастье, силы, покой и смирение духа. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и верными. Любите, оберегайте, цените своих близких, будьте жертвенными душой и имейте чистые помыслы.

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Пусть в Вербное Воскресение пойдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть Бог пошлет крепкое здоровье и счастье.

Приветствие в стихах

Пусть веточка вербы отгонит сомнения!

И все неудачи пусть прочь убегут!

Желаю я в светлое вам воскресенье,

Чтоб в доме всегда был покой и уют!

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С Вербным воскресением,

С праздником весенним!

Счастья, радости, добра!

Пусть Господь хранит всегда!

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Веточка вербы

Пусть в дом принесет

Радость и веру,

Тепло и комфорт.

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В Воскресенье вербное

Хочу всем пожелать:

Пусть пребудет с вами

Божья благодать!

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В Вербное святое воскресенье

Светлых чувств вам, счастья, доброты.

Пусть ненужные развеются сомненья,

Будет полон мир любви и красоты.

Пусть даст Бог свое благословение

На свершенье вашей трепетной мечты.

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Пусть в Вербный день добро и счастье

Пошлют вам божьи небеса,

Верба прогонит прочь все беды.

Здоровья, света и тепла!

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Желаю вам веры, душевной отрады,

Пусть рушатся трудности все и преграды,

Пусть веточка вербы скорей зацветет,

Здоровья и счастья в ваш дом принесет!