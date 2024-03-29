Вербна неділя 2024: коли велике свято за новим календарем

У 2024 році християни східного обряду в Україні відзначатимуть Вербну неділю 28 квітня, а Великдень святкуватимуть 5 травня.
Про звичаї та традиції свята розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використали джерела: ПЦУ та Вікіпедію.
Вхід Господній у Єрусалим - велике християнське свято в останню неділю перед Великоднем. Ним християни вшановують пам'ятну подію - в'їзд Ісуса до Єрусалима на ослі з Віфагії. Тоді віряни встеляли Спасителю шлях пальмовим гіллям, тим самим вітаючи його. Через 5 днів ті ж самі люди кричали "Розіпни його..."
Оскільки в Україні пальми не ростуть, то в обрядах почали використовувати вербове гілля. Саме й звідси походить назва свято - Вербна неділя. Також це свято ще називають Квіткова, Базькова, Пальмова й Штуткова неділя. Це свято у християнському році належить до числа дванадесятих.
Від Вербної неділі починається Страсний тиждень - останній тиждень Великого посту та підготовки до Великодня. Упродовж цього періоду треба дотримуватись суворого посту.
На це свято обов'язково треба піти до церкви й освятити вербову лозу. Повернувшись додому, треба цією вербою торкнутись до всіх членів сім'ї і промовити:
Не я б’ю - верба б’є,
За тиждень Великдень,
Вже недалечко червоне яєчко!
У народі здавна вважали, що таке гілля потім захищає від хвороб та негараздів. Тож його зберігали протягом року, також його додавали у воду при купанні немовлят, щоб дитина була здоровою.
Колись господарі одразу після освячення верби несли її на город чи в поле і кілька гілок висаджували, "щоб верба росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток". Решту гілля ставили вдома під іконами й зберігали до наступного року.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
Читайте також про те, скільки будемо відпочивати у квітні - календар вихідних.