Вербное воскресенье 2024: когда большой праздник по новому календарю

История праздника

Вход Господень в Иерусалим - великий христианский праздник в последнее воскресенье перед Пасхой. Им христиане чтят памятное событие - въезд Иисуса в Иерусалим на осле из Вифагии. Тогда верующие устилали Спасителю путь пальмовыми ветвями, тем самым приветствуя его. Через 5 дней те же люди кричали "Распни его..."

Поскольку в Украине пальмы не растут, то в обрядах стали использовать ветки вербы. Именно отсюда происходит название праздник - Вербное воскресенье. Также этот праздник еще называют Цветочное, Пальмовое и Штутковое воскресенье. Этот праздник в христианском году принадлежит к числу двенадцатых.

С Вербного воскресенья начинается Страстная неделя - последняя неделя Великого поста и подготовки к Пасхе. В течение этого периода нужно соблюдать строгий пост.

Традиции Вербного воскресенья

В этот праздник обязательно нужно пойти в церковь и освятить вербную лозу. Вернувшись домой, нужно ней коснуться всех членов семьи и произнести:

"Не я б’ю - верба б’є,

За тиждень Великдень,

Вже недалечко червоне яєчко!"

В народе издавна считали, что ветви вербы защищают от болезней и невзгод. Их хранили в течение года, также их добавляли в воду при купании младенцев, чтобы ребенок был здоров.

Когда-то хозяева сразу после освящения вербы несли ее на огород или в поле и несколько ветвей высаживали, "чтобы верба росла Богу во славу, а нам, людям, на благополучие". Остальные ветки ставили дома под иконами и хранили до следующего года.

Приметы праздника

какой будет ветер в этот день - таким будет и лето

если ясная и хорошая погода - щедро уродят фрукты и злаки

если съесть девять освященных вербных почек, то это защитит вас от любых болезней

если в Вербное воскресенье пересадить комнатное растение, то оно будет хорошо расти

Строгие запреты дня