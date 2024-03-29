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Вербное воскресенье 2024: когда большой праздник по новому календарю

Когда празднуют Вербное воскресенье в этом году (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В 2024 году христиане восточного обряда в Украине будут отмечать Вербное воскресенье 28 апреля, а Пасху будут праздновать 5 мая.

Об обычаях и традициях праздника рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовали источники: ПЦУ и Википедию.

История праздника

Вход Господень в Иерусалим - великий христианский праздник в последнее воскресенье перед Пасхой. Им христиане чтят памятное событие - въезд Иисуса в Иерусалим на осле из Вифагии. Тогда верующие устилали Спасителю путь пальмовыми ветвями, тем самым приветствуя его. Через 5 дней те же люди кричали "Распни его..."

Поскольку в Украине пальмы не растут, то в обрядах стали использовать ветки вербы. Именно отсюда происходит название праздник - Вербное воскресенье. Также этот праздник еще называют Цветочное, Пальмовое и Штутковое воскресенье. Этот праздник в христианском году принадлежит к числу двенадцатых.

С Вербного воскресенья начинается Страстная неделя - последняя неделя Великого поста и подготовки к Пасхе. В течение этого периода нужно соблюдать строгий пост.

Традиции Вербного воскресенья

В этот праздник обязательно нужно пойти в церковь и освятить вербную лозу. Вернувшись домой, нужно ней коснуться всех членов семьи и произнести:

"Не я б’ю - верба б’є,

За тиждень Великдень,

Вже недалечко червоне яєчко!"

В народе издавна считали, что ветви вербы защищают от болезней и невзгод. Их хранили в течение года, также их добавляли в воду при купании младенцев, чтобы ребенок был здоров.

Когда-то хозяева сразу после освящения вербы несли ее на огород или в поле и несколько ветвей высаживали, "чтобы верба росла Богу во славу, а нам, людям, на благополучие". Остальные ветки ставили дома под иконами и хранили до следующего года.

Приметы праздника

  • какой будет ветер в этот день - таким будет и лето
  • если ясная и хорошая погода - щедро уродят фрукты и злаки
  • если съесть девять освященных вербных почек, то это защитит вас от любых болезней
  • если в Вербное воскресенье пересадить комнатное растение, то оно будет хорошо расти

Строгие запреты дня

  • нельзя работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием
  • веселиться и громко праздновать
  • злословить и ссориться
  • есть мясные и молочные продукты
  • топтать освященную вербу
  • устраивать поминальные дни
  • расчесывать волосы
  • отказывать в помощи бедным

 

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