Вербное воскресенье 2024: когда большой праздник по новому календарю
В 2024 году христиане восточного обряда в Украине будут отмечать Вербное воскресенье 28 апреля, а Пасху будут праздновать 5 мая.
Об обычаях и традициях праздника рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовали источники: ПЦУ и Википедию.
История праздника
Вход Господень в Иерусалим - великий христианский праздник в последнее воскресенье перед Пасхой. Им христиане чтят памятное событие - въезд Иисуса в Иерусалим на осле из Вифагии. Тогда верующие устилали Спасителю путь пальмовыми ветвями, тем самым приветствуя его. Через 5 дней те же люди кричали "Распни его..."
Поскольку в Украине пальмы не растут, то в обрядах стали использовать ветки вербы. Именно отсюда происходит название праздник - Вербное воскресенье. Также этот праздник еще называют Цветочное, Пальмовое и Штутковое воскресенье. Этот праздник в христианском году принадлежит к числу двенадцатых.
С Вербного воскресенья начинается Страстная неделя - последняя неделя Великого поста и подготовки к Пасхе. В течение этого периода нужно соблюдать строгий пост.
Традиции Вербного воскресенья
В этот праздник обязательно нужно пойти в церковь и освятить вербную лозу. Вернувшись домой, нужно ней коснуться всех членов семьи и произнести:
"Не я б’ю - верба б’є,
За тиждень Великдень,
Вже недалечко червоне яєчко!"
В народе издавна считали, что ветви вербы защищают от болезней и невзгод. Их хранили в течение года, также их добавляли в воду при купании младенцев, чтобы ребенок был здоров.
Когда-то хозяева сразу после освящения вербы несли ее на огород или в поле и несколько ветвей высаживали, "чтобы верба росла Богу во славу, а нам, людям, на благополучие". Остальные ветки ставили дома под иконами и хранили до следующего года.
Приметы праздника
- какой будет ветер в этот день - таким будет и лето
- если ясная и хорошая погода - щедро уродят фрукты и злаки
- если съесть девять освященных вербных почек, то это защитит вас от любых болезней
- если в Вербное воскресенье пересадить комнатное растение, то оно будет хорошо расти
Строгие запреты дня
- нельзя работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием
- веселиться и громко праздновать
- злословить и ссориться
- есть мясные и молочные продукты
- топтать освященную вербу
- устраивать поминальные дни
- расчесывать волосы
- отказывать в помощи бедным
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