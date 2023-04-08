Вербна неділя 2023: що суворо заборонено робити у велике свято

Що означає свято

Церковна назва свята - Вхід Господній до Єрусалиму. Саме з цією біблійною подією і пов'язана Вербна неділя.

За описами у Євангеліях, народ зустрічав Ісуса Христа, який їхав на ослі. як царя і кидав йому під ноги пальмове листя - символ перемоги

В наших краях пальми не ростуть, тож символ входу Ісуса до Єрусалиму замінили на вербу. Гілочки дерева символізують незалежність, життя та перемогу.

Після Вербної неділі починається Страсний тиждень - останній тиждень Великого посту та підготовки до Великодня.

Що суворо заборонено робити у Вербну неділю

Як і в будь-яке велике свято варто відмовитися від виконання важкої роботи, роботи по дому - прибирання, прання тощо, а також рукоділля - вишивання, шиття, в'язання.

Не можна у цей день сваритися, конфліктувати, кричати, бажати іншим лиха, ображатися, пліткувати і в цілому - негативити.

Краще не відмовляти іншим у проханнях про допомогу, а також ігнорувати нужденних.

Триває Великий піст, тому не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти. Однак на честь свята дозволяється невелике послаблення - можна їсти рибу, а також випити трохи кагору.

Не можна сьогодні садити город. Великий урожай зібрати не вдасться від посіяного і посадженого на Вербну неділю.

Також варто відмовитися від активних розваг, походу в розважальні заклади і вживання алкоголю.

У народі вірили також, що не можна розчісувати волосся в цей день - привернете неприємності.

Забороняється також влаштовувати будь-які поминальні обіди.

Заборонено викидати торішні гілочки верби - це до нещастя. Замість цього їх потрібно спалити.

Важливі традиції, що треба принести в храм

Головною традицією Вербної неділі є освячення в храмі гілочок верби. Після цього святковий букет несуть додому, де він цілий рік буде захищати сім'ю від хвороб, бід і злиднів.

Якщо у вас нема змоги відвідати богослужіння, освятіть гілочки верби молитвою:

"Освячуються верби ці, благодаттю Всесвятаго Духа і окропленням води ця священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!"

Цікавою традицією свята є жартівливе "побиття" вербою. При цьому слід примовляти: "Не я б'ю - верба б'є! Верби хлист - б'є до сліз!". Вважається, що удари вербою у свято захищають від пристріту і вроку.

У народі вірили в силу цього дерева. Вважається, що вербні бруньки додають чоловікам силу, а жінок лікують від безпліддя. У відварі з нирок купали маленьких дітей для захисту від хвороб.

Але пам'ятайте, вербу для освячення варто рвати тільки з молодих і здорових дерев, уникаючи хворих рослин і тих, що ростуть поблизу кладовищ.