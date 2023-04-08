Вербна неділя 2023: що суворо заборонено робити у велике свято

Вербна неділя щороку святкується за тиждень до Великодня. Цьогоріч за православним календарем свято відзначається 9 квітня, і воно має особливі традиції і заборони.
Що не можна робити, і як правильно провести цей день - в матеріалі Styler далі.
Церковна назва свята - Вхід Господній до Єрусалиму. Саме з цією біблійною подією і пов'язана Вербна неділя.
За описами у Євангеліях, народ зустрічав Ісуса Христа, який їхав на ослі. як царя і кидав йому під ноги пальмове листя - символ перемоги
В наших краях пальми не ростуть, тож символ входу Ісуса до Єрусалиму замінили на вербу. Гілочки дерева символізують незалежність, життя та перемогу.
Після Вербної неділі починається Страсний тиждень - останній тиждень Великого посту та підготовки до Великодня.
Головною традицією Вербної неділі є освячення в храмі гілочок верби. Після цього святковий букет несуть додому, де він цілий рік буде захищати сім'ю від хвороб, бід і злиднів.
Якщо у вас нема змоги відвідати богослужіння, освятіть гілочки верби молитвою:
"Освячуються верби ці, благодаттю Всесвятаго Духа і окропленням води ця священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!"
Цікавою традицією свята є жартівливе "побиття" вербою. При цьому слід примовляти: "Не я б'ю - верба б'є! Верби хлист - б'є до сліз!". Вважається, що удари вербою у свято захищають від пристріту і вроку.
У народі вірили в силу цього дерева. Вважається, що вербні бруньки додають чоловікам силу, а жінок лікують від безпліддя. У відварі з нирок купали маленьких дітей для захисту від хвороб.
Але пам'ятайте, вербу для освячення варто рвати тільки з молодих і здорових дерев, уникаючи хворих рослин і тих, що ростуть поблизу кладовищ.
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