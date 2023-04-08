Вербное воскресенье 2023: что строго запрещено делать в большой праздник

Вербное воскресенье ежегодно отмечается за неделю до Пасхи. В этом году по православному календарю праздник выпадает на 9 апреля, и он имеет особые традиции и запреты.
Что нельзя делать, и как правильно провести этот день - в материале Styler дальше.
Церковное название праздника - Вход Господень в Иерусалим. Именно с этим библейским событием и связано Вербное воскресенье.
По описаниям в Евангелиях, народ встречал ехавшего на осле Иисуса Христа. как царя и бросал ему под ноги пальмовые листья - символ победы
В наших краях пальмы не растут, поэтому символ входа Иисуса в Иерусалим заменили вербой. Веточки дерева символизируют независимость, жизнь и победу.
После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя - последняя неделя Великого поста и подготовки к Пасхе.
Главной традицией Вербного воскресенья является освящение в храме веточек вербы. После этого праздничный букет несут домой, где он целый год будет защищать семью от болезней, бед и нищеты.
Если у вас нет возможности посетить богослужение, освятите веточки вербы молитвой:
"Освятяются вербы сии, благодатью Всесвятого Духа и окроплением воды священны, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!"
Интересной традицией праздника является шутливое "избиение" вербой. При этом следует приговаривать: "Не я бью - верба бьет!" Считается, что удары вербой в праздник защищают от сглаза и порчи.
В народе верили в силу этого дерева. Считается, что вербные почки придают мужчинам силу, а женщины лечат от бесплодия. В отваре из почек купали маленьких детей для защиты от болезней.
Но помните, вербу для освящения стоит рвать только с молодых и здоровых деревьев, избегая больных растений и растущих вблизи кладбищ.
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