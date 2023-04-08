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Вербное воскресенье 2023: что строго запрещено делать в большой праздник

Что нельзя делать в Вербное воскресенье (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Вербное воскресенье ежегодно отмечается за неделю до Пасхи. В этом году по православному календарю праздник выпадает на 9 апреля, и он имеет особые традиции и запреты.

Что нельзя делать, и как правильно провести этот день - в материале Styler дальше.

Что значит праздник

Церковное название праздника - Вход Господень в Иерусалим. Именно с этим библейским событием и связано Вербное воскресенье.

По описаниям в Евангелиях, народ встречал ехавшего на осле Иисуса Христа. как царя и бросал ему под ноги пальмовые листья - символ победы

В наших краях пальмы не растут, поэтому символ входа Иисуса в Иерусалим заменили вербой. Веточки дерева символизируют независимость, жизнь и победу.

После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя - последняя неделя Великого поста и подготовки к Пасхе.

Что строго запрещено делать в Вербное воскресенье

  • Как и в любой большой праздник стоит отказаться от выполнения тяжелой работы, работы по дому - уборки, стирки и т. п., а также рукоделия - вышивания, шитья, вязания.
  • Нельзя в этот день ссориться, конфликтовать, кричать, желать другим бед, обижаться, сплетничать и в целом - негативить.
  • Лучше не отказывать другим в просьбах о помощи, а также игнорировать нуждающихся.
  • Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Однако в честь праздника разрешается небольшое послабление - можно есть рыбу, а также выпить немного кагора.
  • Нельзя сегодня сажать огород. Большой урожай собрать не удастся от посеянного и посаженного на Вербное воскресенье.
  • Также следует отказаться от активных развлечений, похода в развлекательные заведения и употребления алкоголя.
  • В народе верили также, что нельзя расчесывать волосы в этот день - привлечете неприятности.
  • Запрещается также устраивать какие-либо поминальные обеды.
  • Запрещено выбрасывать прошлогодние веточки вербы - это к несчастью. Вместо этого их нужно сжечь.

Важные традиции, что нужно принести в храм

Главной традицией Вербного воскресенья является освящение в храме веточек вербы. После этого праздничный букет несут домой, где он целый год будет защищать семью от болезней, бед и нищеты.

Если у вас нет возможности посетить богослужение, освятите веточки вербы молитвой:

"Освятяются вербы сии, благодатью Всесвятого Духа и окроплением воды священны, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!"

Интересной традицией праздника является шутливое "избиение" вербой. При этом следует приговаривать: "Не я бью - верба бьет!" Считается, что удары вербой в праздник защищают от сглаза и порчи.

В народе верили в силу этого дерева. Считается, что вербные почки придают мужчинам силу, а женщины лечат от бесплодия. В отваре из почек купали маленьких детей для защиты от болезней.

Но помните, вербу для освящения стоит рвать только с молодых и здоровых деревьев, избегая больных растений и растущих вблизи кладбищ.

Ранее мы писали о датах больших праздников в 2023 году.

Также узнайте, сколько стоит испечь пасху к Пасхе 2023.

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Вербное воскресеньесвято