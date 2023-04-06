Вербна неділя 2023: основні традиції та заборони

Коли Вербна неділя

Великдень в Україні у 2023 році відзначатимуть 16 квітня, відповідно, у християн східного обряду (православних та греко-католиків) Вербна неділя настане 9 квітня.

У церковних календарях це свято називається Вхід Господній до Єрусалиму. Субота напередодні має назву Лазарєвої, оскільки Ісус Христос цього дня у Віфанії воскресив Лазаря.

Після чудесного воскресіння Син Божий вирушив до Єрусалиму і люди, дізнавшись про його незвичайну силу, зустрічали Ісуса з квітами та піснями. А дорогу йому вистилали пальмовими гілками.

У слов'янських країнах пальми не ростуть, тож символ входу Ісуса до Єрусалиму поміняли та обрали вербу. Гілочки верби символізують незалежність, життя та перемогу.

Після Вербної неділі починається Страсний тиждень - останній тиждень Великого посту та підготовки до Великодня.

Традиції Вербної неділі

Цього дня у храмах проводять святкові служби, а віруючі приносять із собою гілочки верби. Освячена верба має цілющу та захисну силу. Їх зберігають удома до наступного року і вважається, що вона оберігає від хвороб та поганого ока.

Є ще одна традиція – після служби у церкві до будинку не заходять, а несуть вербу одразу до саду. Там її садять у землю. Інші гілочки ставлять у будинку біля ікон.

А ще є жартівлива традиція з вербою. Після служби в церкві легенько б'ють гілочкою один одного і примовляють: "То не я б'ю - верба б'є, через тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко".

Вербна неділя припадає на дні Великого посту, тому більшість продуктів перебуває під забороною. Однак у свято можна з'їсти трохи гарячої їди, риби та навіть випити крапельку церковного вина.

Заборони на Вербну неділю