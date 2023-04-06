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Вербное воскресенье 2023: основные традиции и запреты

Вербное воскресенье 2023 (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Вербное воскресенье отмечается ежегодно - за одну неделю до Пасхи. Это один из важнейших христианских праздников, которое символизирует Вход Господний в Иерусалим.

Дата Вербного воскресенья каждый год меняется - в зависимости от дня празднования Пасхи, но традиционно этот праздник выпадает на конец шестой недели Великого поста.

Когда в 2023 году будет Вербное воскресенье, какие традиции и запреты нужно соблюдать - читайте в материале Styler.

Когда Вербное воскресенье

Пасху в Украине в 2023 году будут отмечать 16 апреля, соответственно, у христиан восточного обряда (православных и греко-католиков) Вербное воскресенье наступит 9 апреля.

В церковных календарях этот праздник называется Вход Господний в Иерусалим. Суббота накануне имеет название Лазаревой, так как Иисус Христос в этот день в Вифании воскресил Лазаря.

После чудесного воскрешения Сын Божий отправился в Иерусалим и люди, узнав о его необычной силе, встречали Иисуса с цветами и песнями. А дорогу ему выстилали пальмовыми ветками.

В славянских странах пальмы не растут, поэтому символ входа Иисуса в Иерусалим поменяли и выбрали вербу. Веточки вербы символизируют независимость, жизнь и победу.

После Вербного воскресенья начинается Страстная неделю - последняя неделя Великого поста и подготовки к Пасхе.

Традиции Вербного воскресенья

В этот день в храмах проводят праздничные службы, а верующие приносят с собой веточки вербы. Освященная верба имеет целебную и защитную силу. Их хранят дома до следующего года и считается, что она оберегает от болезней и дурного глаза.

Есть еще одна традиция - после службы в церкви в дом не заходят, а несут вербу сразу в сад. Там ее сажают в землю. Остальные веточки ставят в доме около икон.

А еще есть шутливая традиция с вербой. После службы в церкви бьют легонько веточкой друг друга и приговаривают: "То не я бью - верба бьет, через неделю Пасха, близко красное яичко".

Вербное воскресенье выпадает на дни Великого поста, поэтому большинство продуктов находится под запретом. Однако в праздник можно съесть немного горячей пищи, рыбу и даже выпить капельку церковного вина.

Запреты на Вербное воскресенье

  • В пищу нельзя употреблять пищу животного происхождения
  • Нельзя проводить церковные обряды - крещение, венчание.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, работать на огороде.
  • Также нельзя сквернословить, ругаться, выяснять отношения.
  • По дому можно выполнять только самое необходимое, а вот убирать, шить, вязать - категорически нельзя.

Кстати, ранее мы писали, какие традиции нужно соблюдать на Благовещение в 2023 году.

А также рассказывали о том, в какие дни можно печь паски, а в какие нельзя.

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